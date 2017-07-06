Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения

В новом выпуске ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов и его гости обсуждали скандал из-за отключения от аппарата жизнеобеспечения десятимесячного мальчика Чарли Гарда из Англии. Одним из экспертов был режиссер Егор Кончаловский, рассказавший о судьбе своей сводной сестры Маши.

Уже 7 июля врачи собираются отключить тяжелобольного Чарли от аппаратов жизнеобеспечения, но родители не сдаются. Люди в соцсетях массово ведут кампанию в поддержку ребенка под хештегом #JesuisCharlieGard. На защиту малыша даже встал президент Америки Дональд Трамп.

В ходе обсуждения этой темы, взволновавшей весь мир, Андрей Малахов спросил у Егора Кончаловского, как себя чувствует его сестра Мария.

Девочка с родителями попала в автокатастрофу на юге Франции 12 октября 2013 года. По дороге в город Марсель автомобиль Андрея Кончаловского на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате аварии сильно пострадала наследница режиссера и его жены, актрисы и звездного кулинара Юлии Высоцкой. Как удалось выяснить репортерам, Мария травмировала голову.

В госпитале девочка перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому. В начале 2016 года актриса рассказала журналистам, что они с Марией работают и "очень-очень медленно" движутся к выздоровлению.

Егор подтвердил, что его сводной сестре становится лучше. "Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юле Высоцкой, маме, но они в аналогичной ситуации не сдались. Маша жива и хоть медленно, но идет не то что на поправку, но идет какое-то улучшение. То есть ни при каких обстоятельствах отключение "лайф-машины", этой системы жизнеобеспечения не рассматривалось, насколько я знаю", – сказал Кончаловский и добавил, что он не в курсе подробностей "этой печальнейшей истории".