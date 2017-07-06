Василиса Володина побила Розу Сябитову

Журналисты провели расследование, как звезды телевидения зарабатывают деньги. Оказалось, что многие из них сколотили состояние буквально из воздуха.

Ярким примером такого феномена является астролог Василиса Володина, прославившаяся тем, что работает в передаче "Давай поженимся!" В жизни Оксана (настоящее имя Володиной) готова любому составить гороскоп, но далеко не каждому он по карману.

Как передает "Телепрограмма", на приеме астролог два часа будет отвечать на вопросы и давать рекомендации, как жить и решать проблемы, а также выдаст гороскоп, где будут описаны события жизни клиента (работа, брак, дети, здоровье и другие сферы) на пять лет вперед. Расценки: 140 тысяч рублей (запись на ноябрь и декабрь) и 210 тысяч рублей (срочная запись на август и сентябрь). Сотрудники "Астроцентра Василисы Володиной" берут дешевле. Они составят прогноз за 24 тысячи рублей, текст выдадут на 5 – 7 страницах. Если прогноз не сбудется, деньги не вернут.

enter; width:100%;"> Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Дек 14 2016 в 7:15 PST

Сваха из той же передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова зарабатывает в разы меньше. После того как разгневанные клиентки брачного агентства Сябитовой начали с ней судебную тяжбу с ней, сваха решила ограничиться просто советами для женщин на все случаи жизни.

Недавно Роза записала видеоролик для своих поклонниц из Ростова-на-Дону. "Дорогие женщины, с удовольствием приглашаю на мастер-класс "Как стать успешной женщиной". Я дам вам ценные и полезные рекомендации практически для любой ситуации, которые могут возникнуть в любой области. Благодаря им вы сможете добиться успехов как в личной жизни, так и в карьере", – обратилась к фанаткам Сябитова.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Май 29 2017 в 7:11 PDT

Репортеры выяснили, что билет на ближайший мастер-класс свахи в Ростове-на-Дону стоит 1500 рублей, билет Silver (места в центре зала, подарки от партнеров мероприятия) – три тысячи рублей, а билет Gold (индивидуальное фото с Сябитовой) – пять тысяч рублей. Самый дорогой – так называемый билет VIP (закрытая встреча с Сябитовой в караоке-ресторане). Он стоит десять тысяч рублей.

Очень неплохо зарабатывает легендарный телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов. В августе натуралист отправляется в Австралию. Компанию Дроздову может составить любой желающий, главное, чтобы у него были деньги.

"В группе 16 человек. Пересекаем континент с севера на юг: каждый день заезжаем в удивительные места и все время слушаем бесподобные рассказы Николая Николаевича обо всем на свете. Он знает про Австралию больше любого экскурсовода", – рассказала ведущая Евгения Тимонина, которая путешествовала с Дроздовым весной.

Путешествие на другой конец планеты стоит дорого. 11 дней экспедиции обойдутся желающему в 230 тысяч рублей. Плюс перелет и питание – примерно 100 тысяч рублей.