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Язвительный муж Пугачевой добрался до Малахова

Максим Галкин и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Юморист Максим Галкин, в последнее время регулярно высмеивающий представителей шоу-бизнеса, добрался до Андрея Малахова и его ток-шоу "Пусть говорят". Шоумен очень обрадовался, когда его показали в новом выпуске, посвященном ужасной погоде в Москве.
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Накануне обнаженный Максим снял забавное видео, в котором прошелся по экс-звезде "Дома-2" Виктории Боне и телеведущему Дмитрию Нагиеву. До этого жертвами его пародий становились Яна Рудковская, Елена Малышева, Рената Литвинова, Филипп Киркоров и многие другие.

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 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Следующим, о ком пошутил юморист, стал Андрей Малахов. Телеведущий 5 июля обсудил в студии своего ток-шоу холодное лето 2017-го. Больно уж  много ливней с градом повидали за последнее время россияне.

Во время эфира зрителям показали несколько роликов, снятых москвичами во время урагана и выложенных в Instagram. В числе народных репортеров оказался и Максим Галкин. Муж Аллы Пугачевой в бурю вышел под дождь и устроил шоу мокрых маек. Артист начал кривляться и пародировать Софию Ротару во время исполнения хита "Вот и лето прошло".

Не успели по Первому каналу продемонстрировать смешной ролик Галкина, как он опубликовал пост ликования в микроблоге. "Меня сегодня у Малахова показали с видео из Инстаграма!!! 😎 – с иронией похвастался подписчикам шоумен. – Ура! Я стал известным!"

Далее Галкин продолжил глумиться в хештегах: #проснулсязнаменитым, #славапришлаоткуданеждали, #мояминутаславы, #малаховскажипроменяищо, #явтелевизоре, #янапервом и #пустьговоряттолькообомне.

Шутки шутками, но на ток-шоу Малахова обсуждали серьезную проблему -украденное у москвичей лето. Некоторые эксперты всерьез полагают, что некие таинственные недруги воспользовались климатическим оружием. В числе подозреваемых назвали американцев.

Можно бесконечно глумиться на тему столичной непогоды, как это сделали некоторые артисты, но для кого-то ураган принес с собой большие проблемы. Например, бывшая звезда "Дома-2" Ирина Агибалова пожаловалась в эфире "Пусть говорят", что пострадала от мощной грозы 29 мая. Она живет в загородном доме.

"Самое страшное было то, что в этот момент все чувствовали себя абсолютно беспомощными. У нас стоял батут большой посреди двора, он взлетел как песчинка и пролетел мимо моего внука. Это было страшно. Он до сих пор боится. У нас выключили свет, дети плакали... Ничего нормально в этом нет! Я как человек метеозависимый могу сказать, что с января я начала мучиться от дичайших мигреней. Голова болит у детей, у мужа. Это не просто так, что-то происходит", – нагнала страху Агибалова и упрекнула метеорологов, что они якобы ничего не знают о проблеме.

К слову, в качестве эксперта выступил и композитор Юрий Лоза. "Человек всегда на себя много брал. Когда мы слышим песню "И на Марсе будут яблони цвести", вы представляете амбиции человеческие?! Что не просто на Земле, но еще и на Марсе поменяем климат! А человек – это такой мизер, такая крошка, тут даже говорить не о чем", – заявил звездный критик.

Автор: Милена Жарова5 июля 2017, 21:38
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