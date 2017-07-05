Олег Яковлев травил себя годами

Продюсер Леонид Дзюник прямо сказал, что бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от алкоголизма. оказалось, певец годами отравлял свой организм большими дозами спиртного.

Шумиха вокруг внезапной смерти Олега Яковлева не утихает. О кончине популярного исполнителя не высказался только ленивый. Дошла очередь и до бывшего директора группы t.A.T.u Леонида Дзюника. Продюсер прямо заявил, что Яковлев умер из-за пристрастия к алкоголю.

Причем, по его словам, зависимость у артиста была многолетней. "Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки". На мероприятиях, гастролях – скажем, летим в самолете – он всегда выпивал. Все спят на борту, устали, а он – то шампанское, то коньячок. Олегу повезло, его приняли в популярную группу. А потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу", – цитирует откровения Дзюника сайт "Комсомольская правда".

Продюсер развил свою мысль. "Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. "Зеленый змий" – это его беда. И то, что после "Иванушек" он не получил той популярности, на которую рассчитывал, только усугубило его вредную привычку. У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти", – констатировал мужчина.

Отметим, что вдова Яковлева Александра Куцевол ничего не говорит о пагубной привычке ее возлюбленного. "Болел, кашлял, считал, это простуда. Занимался самолечением – пил таблетки от кашля. А оказалось, что у него двусторонняя пневмония. Запустил. Его подключили к вентиляции легких, но не помогло", – рассказала убитая горем избранница артиста.

Между тем встает вопрос с наследством Олега Яковлева. Как утверждает Куцевол, у него не осталось живых родственников. Однако пока Александра не задумывалась, оставил ли Яковлев завещание. "Конечно же, он не собирался умирать!" – заявила она.