Олег Яковлев травил себя годами
Шумиха вокруг внезапной смерти Олега Яковлева не утихает. О кончине популярного исполнителя не высказался только ленивый. Дошла очередь и до бывшего директора группы t.A.T.u Леонида Дзюника. Продюсер прямо заявил, что Яковлев умер из-за пристрастия к алкоголю.
Причем, по его словам, зависимость у артиста была многолетней. "Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки". На мероприятиях, гастролях – скажем, летим в самолете – он всегда выпивал. Все спят на борту, устали, а он – то шампанское, то коньячок. Олегу повезло, его приняли в популярную группу. А потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу", – цитирует откровения Дзюника сайт "Комсомольская правда".
Продюсер развил свою мысль. "Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. "Зеленый змий" – это его беда. И то, что после "Иванушек" он не получил той популярности, на которую рассчитывал, только усугубило его вредную привычку. У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти", – констатировал мужчина.
Отметим, что вдова Яковлева Александра Куцевол ничего не говорит о пагубной привычке ее возлюбленного. "Болел, кашлял, считал, это простуда. Занимался самолечением – пил таблетки от кашля. А оказалось, что у него двусторонняя пневмония. Запустил. Его подключили к вентиляции легких, но не помогло", – рассказала убитая горем избранница артиста.
Между тем встает вопрос с наследством Олега Яковлева. Как утверждает Куцевол, у него не осталось живых родственников. Однако пока Александра не задумывалась, оставил ли Яковлев завещание. "Конечно же, он не собирался умирать!" – заявила она.
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