Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева

После смерти бывшего вокалиста "Иванушки International" Олега Яковлева кремировали. Но проблема в том, что его прах уже месяц не могут захоронить. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила вдова певца Александра Куцевол.

"Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганьковском кладбище. Кладбище закрытое, для этого нужно разрешение правительства Москвы", – рассказала девушка.

Александра подчеркнула, что проблему необходимо решить, как можно быстрее, пока не прошло 40 дней с момента смерти. "Сейчас мы ждем ответа от властей и надеемся, что нам посодействуют. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты", – цитирует вдову Яковлева РИА Новости.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Июл 31 2017 в 3:50 PDT

Известно, что вопросом похорон также занимается певица Диана Гурцкая, которая направила обращение руководителю столичного департамента торговли и услуг Алексею Немерюку. Александра добавила, что нужен небольшой участок земли под памятник, чтобы поклонники звезды могли навещать кумира.

Напомним, Яковлева кремировали 1 июля на Троекуровском кладбище. Он умер 29 июля на 48-м году жизни в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Олегу Яковлеву стало плохо 13 июня, однако певец до последнего оттягивал поход ко врачу. Когда же он все же обратился за медицинской помощью, его положили на обследование и оказалось, что у него двусторонняя пневмония. У артиста даже были некоторые улучшения, поэтому его гражданская жена Александра Куцевол не сомневалась, что ее возлюбленный поправится.