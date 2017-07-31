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Александр Серов лег в постель с сестрой жены

Александр Серов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Александр Серов разоткровенничался о своей супружеской жизни. Мэтр отечественной эстрады признался, что перепутал собственную жену с ее родной сестрой.
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Александр Серов со своей супругой Еленой, мастером спорта по акробатической гимнастике, прожил в браке 18 лет. По словам исполнителя, он "человек домашний", поэтому с гастролей торопился к семье, по ресторанам не ходил, "не рвался" ни на какие "гулянки", зарабатывал для жена, дочери Мишель. Тем не менее, пять лет назад жена ушла от него. "После развода ей удалось вытащить из меня два с половиной миллиона долларов", – сообщил певец.

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Несмотря на то, что в момент расставания Серов еще любил жену, сейчас чувства угасли. "Мне рассказывают, что в последнее время она начала пить, живет с каким-то, мягко говоря, быком. До сих пор не понимаю, как она меня могла променять на все это. Я ведь никаких претензий в браке не вызывал. Она ни с кем меня не заставала. Наоборот, все было ради нее", – заявил Серов.

Моя бывшая со своей сестрой похожи в ноль. Вот поставишь рядом – не разберешь, кто где. И однажды я на это попался! Сестра ее осталась у нас ночевать. Дело шло ко сну. Они обе ходили из комнаты в комнату. И каким-то образом сестра ее очутилась на нашей кровати. Ну я лег рядом. И что вы думаете?! Влетает моя так называемая жена и начинает меня отчитывать. Такое на меня вылила! Я говорю: "елки-палки, так это не ты была здесь?!" Вот такой случился конфуз у нас. Но дело в том, что из него она сделала ужасную трагедию. Думала, что я хотел изменить ей. Так обидно! А я ведь к ее сестре даже не прикоснулся ни разу за все 18 лет! Хотя вариантов и случаев было много! Сестра ее несерьезная, были у нее легкомысленные поступки, любила выпить. А я все равно держался, воля у меня была!" – цитирует артиста "Собеседник".

Далее исполнитель выразил неоднозначную мысль о том, что все близнецы "дебилизированы". "Это страшное дело, когда две девочки появляются на свет с разницей в минуту. Это изначальная патология, они немного дебилизированы. Во-первых, такие девочки преданы друг другу. А во-вторых, они неуправляемы. Я со своей женой мучился только из-за дочери. А она под влиянием своей сестры высказывала мне постоянно недовольства, устраивала психические выпады. Мне же на сцене нужно настроение, чтобы выходить к людям на позитиве. А я всегда выступал с дурацкими мыслями", – поведал Александр Серов.

Автор: Наталья Аряева31 июля 2017, 09:20

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