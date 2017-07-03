От мужа Боярской остались кожа да кости
Еще около месяца назад акулы пера стали замечать, что 34-летний Максим заметно постройнел. Тогда артист объяснил поразительные изменения во внешности рабочей необходимостью. Мол, новая роль потребовала такого специфического вида, который можно охарактеризовать как "кожа да кости".
В спектакле "Кинастон" Московского театра Олега Табакова актер оголяет свой торс. Рассмотрев свежие снимки с постановки во всех ракурсах, журналисты пришли ко мнению, что на сегодняшний день вес Максима достиг критической отметки.
Пока репортеры беспокоятся, артист пребывает в эйфории и рассказывает в Instagram о своих мини-оргазмах. "Я полон благодарности и счастья!! – признался Матвеев. – Те темы, о которых говорит этот спектакль, очень дороги сердцу и о них хочется говорить, молчать, радоваться, переживать!! Переживать со всей командой!!! Спасибо @teatr_tabakova , лично А.С.Стульневу!! Спасибо @episarev за твое видение этой истории и персонажа!! За тобой кайфово идти!!! Те моменты, когда наши мысли и видения ситуаций, персонажа совпадали, сродни мини-оргазмам!! И таких моментов было очень много!! Ура!!!"
В своей пламенной речи Максим поблагодарил всех людей, причастных к созданию постановки. "Мы вместе это сделали!!! Ура!!! Ну а в сентябре уже официальная премьера – 6,7,21,22...Ждем!!!" – пригласил своих поклонников на спектакль Матвеев.
Однако подписчики мужа Боярской прежде всего акцентировали внимание на его стройности. "Почему такой худой? Лицо особенно. Но как актер, и человек, очень хороший", "Похудел, но безумно талантлив", "Вот это метаморфоза! Слов нет как вы отдаетесь искусству!!", "Максим...вы конечно красавчик...но по вам прям анатомию можно изучать...что то схуднули прям", "Так и хочется откормить", – переживают комментаторы.
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Напомним, Матвеев воплотил на сцене образ Эдварда Кинастона – артиста времен Реставрации, который один из последних молодых актеров играл на сцене женских персонажей. Партнершей Максима стала известная актриса Анна Чиповская. Миловидная артистка воплотила образ Маргарет Хьюз. Постановщик спектакля – режиссер Евгений Писарев.
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