От мужа Боярской остались кожа да кости

В Сети появились фотографии полуобнаженного актера Максима Матвеева, заметно исхудавшего за последние месяцы. Встревоженные пользователи Сети отметили, что супруг Лизы Боярской тает на глазах.

Еще около месяца назад акулы пера стали замечать, что 34-летний Максим заметно постройнел. Тогда артист объяснил поразительные изменения во внешности рабочей необходимостью. Мол, новая роль потребовала такого специфического вида, который можно охарактеризовать как "кожа да кости".

В спектакле "Кинастон" Московского театра Олега Табакова актер оголяет свой торс. Рассмотрев свежие снимки с постановки во всех ракурсах, журналисты пришли ко мнению, что на сегодняшний день вес Максима достиг критической отметки.

Пока репортеры беспокоятся, артист пребывает в эйфории и рассказывает в Instagram о своих мини-оргазмах. "Я полон благодарности и счастья!! – признался Матвеев. – Те темы, о которых говорит этот спектакль, очень дороги сердцу и о них хочется говорить, молчать, радоваться, переживать!! Переживать со всей командой!!! Спасибо @teatr_tabakova , лично А.С.Стульневу!! Спасибо @episarev за твое видение этой истории и персонажа!! За тобой кайфово идти!!! Те моменты, когда наши мысли и видения ситуаций, персонажа совпадали, сродни мини-оргазмам!! И таких моментов было очень много!! Ура!!!"

В своей пламенной речи Максим поблагодарил всех людей, причастных к созданию постановки. "Мы вместе это сделали!!! Ура!!! Ну а в сентябре уже официальная премьера – 6,7,21,22...Ждем!!!" – пригласил своих поклонников на спектакль Матвеев.

Однако подписчики мужа Боярской прежде всего акцентировали внимание на его стройности. "Почему такой худой? Лицо особенно. Но как актер, и человек, очень хороший", "Похудел, но безумно талантлив", "Вот это метаморфоза! Слов нет как вы отдаетесь искусству!!", "Максим...вы конечно красавчик...но по вам прям анатомию можно изучать...что то схуднули прям", "Так и хочется откормить", – переживают комментаторы.

enter; width:100%;"> Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) Июл 1 2017 в 6:41 PDT

Напомним, Матвеев воплотил на сцене образ Эдварда Кинастона – артиста времен Реставрации, который один из последних молодых актеров играл на сцене женских персонажей. Партнершей Максима стала известная актриса Анна Чиповская. Миловидная артистка воплотила образ Маргарет Хьюз. Постановщик спектакля – режиссер Евгений Писарев.