Максим Матвеев проковылял по сцене со спущенными штанами

Во время спектакля Максим Матвеев попал в неприятную ситуацию. Артист потерял штаны на сцене, но самостоятельно надеть их не смог.

В карьере Максима Матвеева не раз происходили различные форс-мажоры. К примеру, в спектакле "Идеальный муж" ему пришлось откупоривать бутылку зубами, потому что штопора рядом не оказалось. А еще артист умудрился потерять штаны прямо на сцене. Например, во время спектакля "Тартюф", где он работал с Мариной Голуб.

"Мы с Дарьей Мороз играли влюбленную, но ругающуюся пару Валер и Мариана, на реплике "Мои достоинства не так уж велики?" у меня упали штаны. Создалось ощущение, что так и должно быть. Штаны были настолько узкие, что надеть обратно было невозможно. Пришлось так и ковылять. Всю сцену, пока героиня Марины Голуб старалась нас помирить, она пыталась на меня их надеть. У нее это не получалось. Бывало и другое: кто-то из партнеров забывал выйти. Идет моя реплика – смотрю в сторону партнера, а там никого. Что делать? Заполняй! Люблю такие штуки", – цитирует Максима Матвеева "Телепрограмма".

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) Фев 17 2017 в 11:59 PST

Артист создает впечатление спокойного, уравновешенного человека, однако сам таковым себя не считает. "Я нормальный человек, и внутри меня полно переживаний и рефлексий – по поводу себя самого, окружающих людей и событий. Просто я убежден, что любой конфликт можно решить мирно. Общением. Не втягиваясь в склоки. На самом деле я импульсивный и вспыльчивый человек. Но я работаю над этим, стараюсь отстраняться от открытого выражения эмоций. Переживания стараюсь переносить в работу – это там необходимо", – отметил Максим.

Матвеев рос без отца и был весьма замкнутым ребенком. Родителя ему заменил дед. Однако Максим уверен, что любому малышу нужен сильный мужчина в семье.

"Любой ребенок, ощущающий ненужность, замыкается. К тому же у нас в семье не было ни одного артиста – смелого, раскрепощенного человека. Поэтому я постоянно находился в состоянии кокона. Все шаги и желания проходили через внутренний фильтр: можно или нельзя, как это будет выглядеть со стороны, каким я буду казаться. А это для любого человека противопоказано. Нужно жить, отдаваясь импульсам желаний и мечт. Но жесткий внутренний самоконтроль не давал мне этого сделать. Да и сейчас иногда включается. Продолжаю над этим работать", – признался Матвеев.