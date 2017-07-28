Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука

Эксклюзив Особое мнение Интервью Ротару вывезла семью в Азербайджан Киркоров помог Эмину уломать Пугачеву

Выбор читателей

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Любовница Тарасова показала сына
Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Наталья Фриске сообщила о раке
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
20:07
Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
19:49
В Абхазии рухнул самолет с россиянами
19:40
Курс антибиотиков вредно доводить до конца
19:30
Что случилось с лицом Валерия Леонтьева
19:17
Мужчина отправился в нокаут из-за горячей красотки (видео)
19:08
Продавцы фальсификата раскошелятся на миллион
18:56
Ученые описали уникальные предсмертные видения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алла Пугачева блеснула на свадьбе своего внука Никиты Преснякова. Примадонна выступила с проникновенной речью, дав совет о том, как молодоженам вести себя во время ссор.
прочитано 419 раз

Для начала Алла Пугачева напомнила всем гостям. что Никита Пресняков и Алена Краснова познакомились на даче, являясь соседями. "Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться", – сказала Примадонна.

ПО ТЕМЕ

Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой

Что подарили Преснякову на свадьбу

 Внук Пугачевой женился на студентке

Сюжеты Внук Пугачевой женился на студентке

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Затем легендарная артистка обратилась к новоиспеченной невестке с проникновенной речью. "Аленушка, я тебя очень прошу. Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома", – цитирует Пугачеву сайт "Комсомольская правда".

Крестная мать Никиты, лучшая подруга Примадонны Алина Редель в восторге от свадьбы. "Жених и невеста были невероятно красивым. Свадьба была молодежной, очень необычной. Никита и Алена все придумали сами, никого не допускали к подготовке праздника", – поделилась впечатлениями гостья вечеринки.

На свадьбе присутствовал и дедушка Преснякова, отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас. Увидев, как новоиспеченные супруги парят над землей в свадебном танце, он пришел в невероятное возбуждение. "Мои гены! По себе знаю, что обычно артисты мандражируют перед выходом на манеж. Никита и Алена сделали потрясающий номер с актерской подачей. Я был просто потрясен. До слез! Ребята, жду от вас правнуков!" – выразил надежду Миколас Орбакас. Кстати, не смогла сдержать слез и Алена Краснова. Во время благодарственной речи родителям девушка поблагодарила Кристину Орбакайте за сына и расплакалась.

Автор: Наталья Аряева28 июля 2017, 17:04

комментарии

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в немецкого рокера
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука

Роскошный образ Примадонны поразил гостей
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Юлия Началова оскандалилась в Италии

Певица довела до истерики работницу заправки
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru