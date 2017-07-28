Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука

Алла Пугачева блеснула на свадьбе своего внука Никиты Преснякова. Примадонна выступила с проникновенной речью, дав совет о том, как молодоженам вести себя во время ссор.

Для начала Алла Пугачева напомнила всем гостям. что Никита Пресняков и Алена Краснова познакомились на даче, являясь соседями. "Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться", – сказала Примадонна.

Затем легендарная артистка обратилась к новоиспеченной невестке с проникновенной речью. "Аленушка, я тебя очень прошу. Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома", – цитирует Пугачеву сайт "Комсомольская правда".

Крестная мать Никиты, лучшая подруга Примадонны Алина Редель в восторге от свадьбы. "Жених и невеста были невероятно красивым. Свадьба была молодежной, очень необычной. Никита и Алена все придумали сами, никого не допускали к подготовке праздника", – поделилась впечатлениями гостья вечеринки.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

На свадьбе присутствовал и дедушка Преснякова, отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас. Увидев, как новоиспеченные супруги парят над землей в свадебном танце, он пришел в невероятное возбуждение. "Мои гены! По себе знаю, что обычно артисты мандражируют перед выходом на манеж. Никита и Алена сделали потрясающий номер с актерской подачей. Я был просто потрясен. До слез! Ребята, жду от вас правнуков!" – выразил надежду Миколас Орбакас. Кстати, не смогла сдержать слез и Алена Краснова. Во время благодарственной речи родителям девушка поблагодарила Кристину Орбакайте за сына и расплакалась.

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova) Июл 27 2017 в 10:24 PDT