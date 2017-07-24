Алена Водонаева опубликовала совместное фото с мужем

Несколько месяцев назад бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева начала встречаться с питерским музыкантом Алексеем Косинусом. Алена и Алексей долгое время дружили, но приятельские отношения со временем переросли в романтические. Комментируя новую публикацию в Instagram, телеведущая назвала возлюбленного "мужем".

"Кто портит прическу, тот ее и укладывает. Логичный круговорот. Девочки, а ваш мужчина может уложить вам волосы? В 2008 году, когда я и еще некоторые известные девушки участвовали на СТС в шоу "Звездная мисс Россия", я подумала: "Ну как же круто, когда твой мэн может навести порядок у тебя на голове, хочу так", – написала Алена.

Далее девушка пояснила, что поводом для подобных рассуждений стала следующая ситуация: "Среди нас была девушка - радиоведущая. И каждое утро, пока нас всех причесывали стилисты, она прибегала на час позже и всегда с готовой головой. Я у нее один раз спросила, сама ли она так круто укладывается? Она ответила: "Нет, меня каждое утро укладывает мой муж". Ну так вот, меня уже третий месяц, почти каждое утро укладывает. Мой. Муж. Занавес", – подписала фотографию с новым возлюбленным бывшая звезда реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 23 2017 в 3:48 PDT

"Вот честно, не понимаю, чем тут хвастаться? Тем, что мужик похож явно на гея? Когда это удел женщин стал мужским достоинством? Блин, ну честно, ребята, что с вами? Маникюр и педикюр пусть начнет делать. Или уже делает? Тошнит. Мир перевернулся. Да, мужик должен быть мужиком. Давайте не забывать об этом. Какая укладка?" – прокомментировала фото одна из подписчиц Водонаевой. "Кто–то печет хлеб, разбирается в электронике и машинах, имеет свой развитый бизнес, свой телеканал. А кто– то делает укладки..." – присоединилась к ней другая.

К слову, Алена является одной из тех девушек, которые на всеобщее обозрение выставляют подробности даже мимолетных отношений. Почти каждого нового бойфренда телеведущая называла будущим мужем и позиционировала связь как единственную настоящую любовь, которая когда-либо с ней случалась. Может, эта привычка – пережиток давнего участия в телепроекте "Дом-2", где все круглосуточно находятся под пристальным наблюдением камер?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но, поговаривают, что в скором времени пара Водонаевой и Косинуса готовится узаконить свои отношения. На это звезда намекнула в Instagram, подписав публикацию с возлюбленным: "Ну а про свадьбу, да, 18 июня 2017 года я получила предложение. Очень заманчивое".