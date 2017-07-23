Представитель Киркорова оправдался за коллапс в Ялте
Скандал из-за грузовиков Киркорова разгорелся в социальных сетях. Местные жители были возмущены тем, как был припаркованы автомобили. Некоторые утверждают, что теперь даже не могут попасть во двор собственных домов.
Руководитель пресс-службе певца Антон Коробков-Землянский оправдался за случившееся. По его словам, все дело в неудобном расположении концертного зала "Юбилейный": подъехать к нему иначе фактически невозможно. "Этот подъезд располагается как раз со стороны набережной, где и были размещены грузовые автомобили. Однако они не перекрыли движение транспорта и были расположены так, чтобы никому не мешать", – цитирует "Стархит" представителя певца.
Тем временем фотографии припаркованных на набережной автомобилей начали появляться в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что фуры стоят всего в нескольких метрах от ограждения, которое разделяет берег и пешеходную зону.
Коробков-Землянский добавил, что Киркорову не за что извиняться. Он отметил, что певцу очень неприятна сложившаяся ситуация, но гастрольный тур он намерен продолжить.
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