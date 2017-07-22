Звезда "Дома-2" ответила на оскорбления Лолиты

Скандал, начатый провокационным сообщением певицы Лолиты Мелявской в социальной сети, получил свое продолжение. О подоплеке конфликта рассказала сама звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Романец, которую Лолита окрестила обезьяной.

Виктория Романец подтвердила версию прозорливых комментаторов о том, что они с Лолитой лично не знакомы и в центре их конфликта оказался некий другой человек. Им оказалась дизайнер Галия Ахматова, которая, как полагает Романец, подбила Лолиту записать агрессивное послание.

"Я выбрала на свадьбу наряд киевского дизайнера Гайка Ованесяна, Галия обиделась", – цитирует StarHit Викторию Романец. "Я ее не уговаривала, так как никогда не считала своей подругой. Я бесплатно снималась для рекламы ее нарядов и делала посты в "Инстаграме" за "спасибо", а в ответ получила нож в спину. Видимо, в ней затаилась обида", – добавила она.

Звезда "Дома-2" вспомнила, что они с Лолитой вместе принимали участие в модном показе Галии Ахматовой. Однако это обстоятельство не сблизило двух знаменитостей. По признанию Романец у них слишком разные взгляды на жизнь. "Мне льстит, что из уст Лолиты звучит моя фамилия раз двадцать. Если она хочет поговорить про сутки, я готова связать ее с моим адвокатом", – добавила девушка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 19 2017 в 11:21 PDT

Она напомнила, что Лолита пригрозила ей, сказав, что у нее осталось 15 суток. Впрочем, сути этих слов девушка не поняла. "Может, она говорила про 15 уток? Я же очень хорошо готовлю, у меня было происшествие зимой, во время приготовления утки обожгла руку. Может, она числится среди моих фанатов и следила за мной?", – предположила Виктория Романец.

Напомним, на своей странице в Instagram Лолита Милявская выложила видео, на котором резко отозвалась о Виктории Романец. "Не могу молчать! Я даже сдулась в щеках, потому что Виктория Романец потерпела крах. Какая ни была бы самая дорогая реклама в дорогих шоу, в которых участвуют какие-то обезьяны… Обижать моих друзей я точно не позволю. Поэтому, Романец, тебе 15 суток", – заявила певица. Позже она удалила видео, однако некоторые СМИ успели перепечатать ее слова.