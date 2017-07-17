Очаровательная дочь побила Аллу Пугачеву

Молодой муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлена их дочь Лиза. Девочка продемонстрировала свои недюжинные артистические способности, чем немедленно восхитила общественность.

Максим Галкин стал ярым адептом Instagram. На своей официальной страничке шоумен с завидной регулярностью публикует фотографии и короткие видеозаписи, в которых живописует семейный отдых в Юрмале. На сей раз Максим выложил ролик, главной героиней которого стала его с Аллой Пугачевой дочь Елизавета.

"Доченька моя любимая 😍😘💃🤗 Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей 😂P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза", – подписал видео гордый отец. В ролике девочка, которой еще нет и четырех лет, демонстрирует походку модели по подиуму, одновременно пританцовывая.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Прелесть!", "Лизок такая классная!!!! Куколка маленькая!!!", "Маленькая моделька!!!!!", "Очаровашка ❤", "Лизочка просто ангелочек, носите и её на плечиках а то аж обидно что Гарри чаще..", "Так пройдешься... И сломаешься! 🙊 Этим и отличаются ангелочки от нас, закостенелых! Счастья вашим деткам! Подольше быть такими непосредственным, побольше таких счастливых моментов!!! Ловите и наслаждайтесь! 😇😇😇" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 16 2017 в 7:54 PDT

Одна из поклонниц и вовсе заявила, что Лиза побила свою звездную мать. "у Аллы появилась по-настоящему достойная соперница) и судя по количеству положительных комментов, Лиза оказалась в выигрыше)))" – заявила подписчица.

Ранее Максим Галкин опубликовал фотографию Аллы Пугачевой. На снимке супруга шоумена продемонстрировала свои шикарные ноги. Максим не стал никак подписывать портрет своей любимой женщины, беззаботно улыбающейся фотографу. Он ограничился смайлом в виде солнца. На фото Алла сидит на пляжной скамейке.