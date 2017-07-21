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Владимир Винокур сел на строгую диету

Владимир Винокур с женой. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Владимир Винокур стал участником фестиваля "Лайма. Рандеву", который в эти дни проходит в Юрмале. Там с артистом встретился корреспондент Dni.Ru.
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На месте санатория "Мариенбад Лиелупе" в Юрмале несколько лет назад появился большой 6-этажный дом, в котором живут многие отечественные знаменитости – Клара Новикова, Аркадий Укупник, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Ольга Будина, Владимир Винокур.

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Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

"От дома до моря всего 70 метров, поэтому все свободное время в любую погоду провожу на пляже, много плаваю, – рассказал Винокур корреспонденту Dni.ru. – У меня выдалось всего несколько дней, когда можно отдохнуть, потом снова работа, выступления, гастроли, репетиции. В Юрмалу я приехал всей семьей".

А вот попозировать на камеру на пляже артист отказался. "Я сейчас здорово поправился, пребываю не в лучшей форме, вот похудею, тогда и буду сниматься, – смеется Винокур. – Сейчас сажусь на строгую диету. Это у меня такое хобби – периодически поправляюсь и худею. Худею на десять килограммов, а поправляюсь потом на двадцать".

Если же говорить серьезно, – продолжает артист, – то в Москве я обычно в 9:30 утра уже занимаюсь в тренажерном зале на специальных лыжах. "Прохожу" на них километра два-три, потом отжимаюсь, занимаюсь на стенке. Несколько лет назад всерьез увлекся и карате. И уже имею красный пояс!"

Автор: Феликс Грозданов21 июля 2017, 18:13

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