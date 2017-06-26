Лолита пошла по стопам Пугачевой

Многие советы очень пригодились Милявской. Вслед за Примадонной она решила стать предпринимательницей.

Алла Пугачева несколько раз пыталась стать бизнесвумен. Она выпускала чипсы, туфли, продюсировала мюзикл. А в итоге спела о себе частушку: "Говорят, что я артистка, а еще капиталистка, а у меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки".

Лолита вслед за Примадонной решила попробовать себя на ниве предпринимательства и, как писали Dni.Ru, выпустила коллекцию сумок. "В свое время Пугачеву ругали за то, что позволяет себе быть плохой. А я у нее учусь!" – с юмором рассказала артистка на презентации коллекции.

"Лолита, а какие еще новости у Вас?" – поинтересовались у певицы Dni.Ru. "Занимаюсь ремонтом дома в Болгарии, который как-то затянулся, – рассказала Милявская. – Дом находится в горах и стал местной достопримечательностью: туда водят экскурсии. А туристы жалуются на слишком высокий забор – мол, ничего из-за него не видно".

Артистка строила этот дом последние четыре года и столкнулась с большими трудностями. "В Болгарии плохие строители, они не могут даже две трубы правильно соединить", – пожаловалась звезда.

По ее словам, рабочие умудрились поставить стены душевой на гипс, а также неправильно подключили солнечную батарею, из-за чего температура в помещении не превышала +13. После того как они "утеплили" трубы в туалете, ото льда раскололся унитаз. В довершении строители поставили окна подоконниками на улицу, заверив Лолиту, что в Европе сейчас все так делают.