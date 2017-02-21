Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая

В интернет попало свежее фото некогда популярной певицы Натальи Ветлицкой. Пользователи Сети пришли ко мнению, что в свои 52 года исполнительница выглядит сногсшибательно.

Вероятно, Наталье, проживающей на чужбине, стало скучно: давно российские СМИ о ней ничего не писали. Поэтому Ветлицкая, не дожидаясь, когда к ней в Европу наведаются очередные папарацци и снимут ее в каком-нибудь торговом центре, сама дала повод для публикаций.

Певица обнародовала в Facebook селфи и поманила репортеров. "Не дам скучать желтой прессе аллилуйя", – подразнила акул пера Ветлицкая. Забавно, но на ее провокацию никто не повелся. Светские хроникеры остались равнодушны к буйным локонам и голливудской улыбке звезды 90-х.

А вот подписчиков Натальи хлебом не корми, только дай ее похвалить, чтобы аж челюсти свело от сахарного сиропа. Комментаторы буквально рассыпались в комплиментах, назвав певицу красавицей, "самой замечательной, прекрасной, божественной!", "шикарной женщиной – для сильных, благородных, самодостаточных мужчин!" и все в таком духе.

"Ну наконец-то они хоть с Трампа переключатся.)", – порадовался один из почитателей Натальи, уставший от нового президента США. ")))))))) да, пора принести пользу обществу", – с улыбкой признала Ветлицкая.



Однако нельзя не отметить, что не вышло у Ветлицкой сенсации. Поняв, что затея Натальи провалилась, друзья привели ей в пример звездных любительниц обнажаться. "Любая пресса любит голых. Где?..." – прямо спросили у спрятавшейся за темными очками артистки подписчики. "А за такое удовольствие надо платить ... много ... очень ... очень много ))))))))" – кокетливо ответила Наталья. Судя по смайлам, портрет затосковавшей на чужбине звезды в стиле ню страждущим долго ждать не придется.