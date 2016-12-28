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Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
Подписчики Крутой пришли в восхищение от ее аппетитной и очень женственной фигуры. Купальник подчеркнул все достоинства Виктории: и ее пышную грудь, и тонкую талию, и крутые бедра.
Однако дочь композитора, приложившая максимум усилий, чтобы привести свое тело к идеалу, не совсем еще довольна результатом. Вика запланировала на 2017 год избавиться от недостаточно плоского, на ее взгляд, живота.
Самокритичная красотка будет продолжать упорно работать в тренажерном зале, чтобы на ее животе были заметны кубики. А пока 31-летняя Крутая закрывает свой несовершенный пресс рукой.
Подписчики заверили Викторию, что худеть ей уже не нужно. По мнению комментаторов, ее формы безупречны. "У Вас потрясающая фигура!", "Красивая фигурка! Очень секси💜💜💜", "Отлично сидит купальник, и фигура шикарная", "Вика,ты потрясающая!!!Только не худей", "Вика ты просто секси", – восторгаются поклонники Крутой.
Примечательно, что старшая дочь композитора относится к тем молодым мамочкам, которые немедленно стараются похудеть, едва родив. Виктория сразу же бросилась в тренажерный и начала возвращать утраченную стройность, едва ее малышке исполнился месяц.
Напомним, радостной новостью о прибавлении в семействе Крутых поделился в своем Instagram Филипп Киркоров. Король поп-сцены сообщил, что Вика родила дочь 21 ноября 2015 года в 16:05. счастливые родители назвали малышку Деми Роуз. Выбор имени обусловлен тем, что Крутая и ее супруг, ресторатор Давид Беркович, живут в Америке.
Как писали Дни.Ру, Вика и Давид познакомились, когда Крутой исполнилось всего 12 лет. Влюбленные узаконили свои отношения в июне 2014 года. Сначала состоялась семейная церемония, которая прошла недалеко от Нью-Йорка, в поместье Хэмптонс. На ней присутствовали лишь самые близкие пары – родители невесты, ее сестра и несколько друзей. Позже было организовано грандиозное торжество для друзей. Оно состоялось в конце июня того же года в Монако. На праздник было приглашено около 400 человек.
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