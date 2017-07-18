Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового ток-шоу. Шоумен будет помогать близким друг другу людям выпутываться из лжи и обид.

Дмитрий Шепелев будет вести на "Первом канале" передачу "На самом деле". Суть нового ток-шоу заключается в том, что на очной ставке встретятся близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Шепелева гости в студии постараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.

"В каждом споре есть две правды. И даже если ты уверен в собственной правоте, важно, сможешь ли ты услышать другого. Вопрос в том, готовы ли вы оба узнать всю правду? И еще добавлю: в нашей студии невозможно соврать. Ложь может сломать жизнь человека, уничтожить его карьеру, семью, его будущее. На протяжении долгого времени меня этой ложью покрывали, я знаю, как тяжело с этим жить. В этой программе я хочу помочь другим людям услышать друг друга, узнать правду и выяснить, что происходит с ними на самом деле", – цитирует Дмитрия Шепелева "Телепрограмма".

Новость о назначении в новое шоу телеведущего немедленно нашла отражение в социальных сетях. По мнению большинства пользователей интернета, именно Дмитрию Шепелеву, как никому другому, близка тема нового проекта, ведь шоумен на протяжении многих лет не может найти общего языка с родственниками его любимой женщины Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга два года назад.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 7 2016 в 6:24 PST

Накануне разразился скандал на этой почве. Своими откровениями с общественностью поделился бывший водитель Жанны. Он заявил, что Дмитрий Шепелев – двуличный тип. "Дима обсуждал что-то по телефону и плохо отозвался о своем соведущем Юрии Николаеве, который тогда болел раком. Точно не скажу, но прозвучала фраза типа "старый козел". А я подумал: "Кто ты, а кто Николаев! Человек-легенда". Понял, что он – двуличный тип", – в свежем интервью поведал шофер.

Более того, якобы не просто так Шепелев сделал Фриске предложение, когда они жили в Латвии. "Дима настаивал на браке на Рижском взморье. Понимал, что ей недолго осталось. Если бы свадьба случилась, то он бы стал наследником первой очереди. А там машины, квартиры, дом…" – рассказал мужчина. А еще Шепелев будто бы все счета по строительству загородного дома оплачивал карточкой Фриске, а сама Жанна нередко платила за их совместные ужины в ее любимом ресторане.

