Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева

Андрей Медведев работал водителем у Жанны Фриске незадолго до того, как она впала в кому. Мужчина откровенно рассказал о взаимоотношениях ведущего и родных певицы, заявив, что Дмитрий Шепелев – двуличный тип.

С самого начала Дмитрий Шепелев не пришелся ко двору родным и друзьям Жанны Фриске. "Все приятельницы твердили ей, что Дима не тот человек, с кем стоит связывать судьбу. Не раз слышал фразу: "Жанна, подумай, тебе это надо?" Но она обожала Дмитрия", – отметил Медведев.

Водителю приходилось и самого Шепелева отвозить домой, потому что он редко оставался ночевать у певицы. "Шепелев говорил, что психологически ему тяжело находиться в доме Фриске. Однажды вышел, сел в машину, выдохнул: "Фу, всю кровь из меня выпили!" – сообщил бывший шофер Жанны.

У шоумена были натянутые отношения с родителями артистки. Отец требовал от Дмитрия историю ее болезни, так как надеялся, что дочь можно было вылечить. А Шепелев не давал бумаг и не рассказывал подробностей, потому что предполагал, что вакцина не спасет Жанну. "Однажды вспыхнул такой скандал, что Дима, понимая, что дела плохи, упал на колени перед папой Жанны со словами: "Я люблю вашу дочь!" Владимир Борисович растаял", – поведал Медведев.

В эфире аналитическая программа "Давай поженимся" Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 1 2014 в 9:08 PDT

Новый 2015 год семья Фриске даже пригласила на праздник родителей Шепелева, но случился конфликт. "Когда я вез Андрея Викторовича и Наталью Александровну обратно в аэропорт, Шепелев объяснял им, что да, мол, Владимир Борисович и Ольга Владимировна – дураки, но главное – Жанна... А этих можно потерпеть. С Наташей он тоже не смог найти общий язык. Сестра Жанны однажды услышала, что Дима назвал ее страшной", – заявил мужчина.

По словам Медведева, Шепелев весьма обходительно вел себя с артисткой. "Он понимал, кто такая Жанна Фриске. Меркантильный интерес, конечно же, присутствовал, но будем честными – Дима такой не один. Многие хотели присосаться. Жанна знакомила его с нужными людьми, проталкивала на телевидение", – объяснил экс-водитель.

При этом мужчина отметил, что вначале Шепелев произвел на него положительное впечатление до тех пор, пока не зашел разговор о шоу "ДОстояние РЕспублики". " има обсуждал что-то по телефону и плохо отозвался о своем соведущем Юрии Николаеве, который тогда болел раком. Точно не скажу, но прозвучала фраза типа "старый козел". А я подумал: "Кто ты, а кто Николаев! Человек-легенда". Понял, что он – двуличный тип", – цитирует Андрея Медведева Starhit.

Более того, якобы не просто так Шепелев сделал Фриске предложение. когда они жили в Латвии. "Дима настаивал на браке на Рижском взморье. Понимал, что ей недолго осталось. Ольга Владимировна пресекла эти разговоры и предложила устроить торжество после выздоровления дочки. Если бы свадьба случилась, то он бы стал наследником первой очереди. А там машины, квартиры, дом…" – рассказал мужчина. А еще Шепелев будто бы все счета по строительству загородного дома оплачивал карточкой Фриске, а сама Жанна нередко платила за их совместные ужины в ее любимом ресторане.