Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги

Алла Пугачева подверглась тщательному исследованию модного эксперта. По мнению стилиста, на изменение своего внешнего вида Примадонна потратила кучу денег.

Недавний выход в свет Аллы Пугачевой стал феерическим. представители СМИ обратили внимание, что на отдыхе в Юрмале Примадонна еще больше похудела и сменила имидж. Теперь в гардеробе суперзвезды больше одежды светлых тонов, которые сильно молодят артистку.

Журналисты решили выяснить примерную сумму, в которую Алле обошелся новый имидж, когда артистка появилась в концертном зале "Дзинтари", чтобы послушать выступление всемирно известного пианиста Дениса Мацуева.

При виде Примадонны первым делом взгляд привлекает внушительное колье. Это украшение из 18-каратного белого золота за десять тысяч долларов (около 650 тысяч рублей) от Стивена Вебстера. "К новому наряду колье надо было выбирать подлиннее, а лучше вообще не надевать. Слишком шикарное, выбивается из этого ансамбля. Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность", – констатировал стилист Влад Торхов.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Июл 2 2017 в 1:06 PDT

Пугачева вышла в свет в удлиненном пиджаке светлого оттенка (примерная стоимость две или три тысячи евро), джинсах-дудочках, черной кофте и бейсболке. Кстати, последняя в столичных бутиках стоит 30 тысяч рублей (мужская версия).

Завершали образ палантин известной марки (около 35 тысячи рублей) и модные нынче тонкие браслеты-цепочки на запястьях из белого золота с бриллиантами, которые в Москве стоят около 120 тысяч рублей. И на эти метаморфозы певица, по подсчетам Торхова, потратила более миллиона рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".