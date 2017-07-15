Ваенга поиздевалась над расплакавшейся Славой

Елена Ваенга после скандала на шоу "Три аккорда" продолжила издеваться над певицей Славой. Артистка прокомментировала инцидент шуткой.

"Коротко о "происшествии" в "Трех аккордах", – написала Ваенга на своей странице в Instagram прикрепив к посту картинку, на которой написано: "Они задают сочинение на тему: "Ваше мнение о персонаже". А ставят тебе двойку, потому что твое мнение не совпадает с общепринятым. Это все, что нужно знать об образовании".

Через несколько часов после этого Елена разразилась еще одним постом в соцсети. На этот раз певица поделилась с поклонниками признанием о том, что уже давно привыкла к выпадам недоброжелателей.

"Пожалуйста не успокаивайте меня и не "жалейте". Я уже очень давно "успокоенная"... Мне жаль только то, что я заболела и не смогла "ответить за слова"... а все остальное… ну правда! Тявканье "обиженок" и тем более!" - завила Ваенга (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июл 14 2017 в 10:20 PDT

Напомним, 16 июля на Первом канале состоится премьера нового сезона шоу "Три аккорда". Программа стартовала с выяснения отношений. Как сообщали Dni.Ru, побывавшие на съемках и ставшие свидетелями некрасивой сцены, одной из участниц первого выпуска программы стала Слава. Певице предстояло исполнить культовый хит Олега Газманова "Путана". Артистка появилась в подобающем образу ночной бабочки одеянии – ботфортах со шнуровкой, коротком платье. Жюри выступление славы не понравилась.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июл 14 2017 в 2:54 PDT

Первой камень в огород Славы бросила Елена Ваенга. Она кричала, что это вообще не шансон и песню эту не любит, мол, артистка одета ужасно, а балет и постановка беспомощны. Славу так расстроили эти слова, что певица бросила микрофон и расплакавшись ушла со сцены.