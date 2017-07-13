Елена Ваенга обездвижена болезнью
Как известно, Елена является не только прекрасной певицей, но и талантливой актрисой. На 14 июля был запланирован спектакль с участием Ваенги на сцене Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге.
Непосредственная брюнетка, имеющая толпы поклонников, играет в постановке "Свободная пара" вместе с бессменным партнером, известным актером Андреем Родимовым.
В этом юмористическом спектакле Елена предстает в необычном и даже комичном образе. Фрагменты ее искрометных театральных выступлений в изобилии представлены на сайте Youtube.
Постановка пользуется популярностью у зрителей. 14 июля ожидался аншлаг, но в последний момент исполнительница была вынуждена отменить свое выступление и перенести его на август.
Ваенга сделала объявление в Instagram. Она сообщила, что не появится перед театралами из-за плохого самочувствия. "очень жаль.(((((((( переносится спектакль. я не могу почти "двигаться". ((((((( сильная травма шеи", – пожаловалась артистка и попросила зрителей простить ее.
Елена отметила, что этот год "богат на болезни". Артистка уже смирилась с неизбежным наказанием за пропуск спектакля: "знаю что аншлаг(((((( и знаю что "штраф".... простите еще раз", – переживает Ваенга. Позже звезда сообщила, что постановка переносится на 7 августа, а встревоженные поклонники пожелали своей любимице поскорее выздороветь и больше не хворать.
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