Водонаева предложила "только сосать" после шести

Модель Алена Водонаева дала своим поклонницам несколько бьюти-советов. По мнению звезды, женщины должны быть красивыми и стройными, а полные дамы не заслуживают никакого оправдания.

Эпатажная модель и журналист написала статью с громким названием "После шести можно только сосать!" Модель предупредила, что ее критика не касается людей, имеющих проблемы с лишним весом по состоянию здоровья. Всем остальным "пышечкам" досталось от пухлогубой красотки по самое не хочу.

"Мне тут на "Фейсбуке" статья попалась из одного женского издания. К сожалению, не нашла имени автора под ней, но мне хотелось бы ему парировать, – начала свой спич Алена. – Статья про жир, точнее про толстых женщин. Автор материала всячески защищает таких дам".

Водонаева сообщила интернет-пользователям весьма оригинальную мысль: женщина должна быть красивой всегда. "Всегда! – для пущей убедительности повторила модель. – Начиная от аккуратной писечки в красивых трусиках, заканчивая пищевыми привычками и тем, как она ест. Красивой всегда и во всем! Днем и ночью! В походке, в жестах, в аромате, в голосе".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 28 2017 в 5:44 PST

Модель поделилась с поклонницами собственными успехами в семейной жизни. "На меня стоит всегда. И через пять лет брака стоял так же, как в первый день. Даже у плиты или с температурой, даже под спортивным костюмом на мне всегда красивое белье, я аккуратная, гибкая и легкая в своих движениях, а в моей ванной мужчина не увидит ни одной прокладки или лифчика, висящего на ручке. Я для него – самочка: сочная, женственная и вкусная. И у меня красиво везде, и у вас, девушки, должно быть красиво везде: и на полках в шкафу, и под пальто", – цитирует ее Life.ru.

Наконец модель перешла к основной мысли своей блестящей статьи. "Тезисно: двигайся медленно, ешь аккуратно, не пукай, ухаживай за телом и за пространством, в котором ты находишься, носи красивое белье, вкусно пахни, говори тихо. А лучше вообще ничего ему не говори, просто люби его и соси. От этого, во всяком случае, точно не поправишься", – написала звезда.

День, который посвящён лишь самой себе ☺️ Спорт, мой традиционный пятничный массаж у Саши, косметолог и вечером долгожданная встреча с подругой �� А у вас как день походит? Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 20 2017 в 5:25 PST

Алена утверждает, что ей неприятно даже просто находиться в одном помещении с полными. "С толстяком я еду в лифте, лечу в самолете, захожу в одну воду, когда я на море, – и это неприятно. Вот правда, я, например, даже плавать не пойду, если в воде или в бассейне очень большой человек. Я дождусь, когда он выйдет. И пусть я тот самый фэтшеймер, как говорит автор, но я считаю, что стыдно должно быть в наш век информации, с нашими возможностями, знаниями и выбором быть человеком с лишним весом", – считает модель.