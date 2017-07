Крис де Бург ради одной песни прилетел в Витебск

Крис де Бург преодолел тысячи километров. И получил, как убедились Dni.Ru, приличный гонорар.

Певец Крис де Бург выступает с 1975 года. За это время он выпустил три десятка пластинок. Но самой известной его композицией считается The Lady in Red из альбома Into the Light (1986). И по сей день эта красивая песня позволяет артисту очень хорошо зарабатывать.

Чтобы исполнить только этот хит, артист проделал огромный путь из городка Эннискерри, что в ирландском графстве Уиклоу, в Витебск. Пел, правда, под фонограмму многолетней давности. Хотя и, как говорят, получил в Беларуси один из самых высоких гонораров среди приглашенных европейских знаменитостей.

#cdebinsta Крис де Бург в Витебске и его суперхит на #славянскийбазар2017 #vitebsk

Надо признать, что выглядел знаменитый артист так буднично, словно бы шел по улице, случайно узнал, что идет сборный концерт, и тоже решил выступить. Особенно зрителей поразила черная ветровка.

Крису де Бургу через год исполнится 70 лет. Он сильно постарел, располнел, несколько обрюзг да вообще заметно сдал. Хотя и считает, что по-прежнему является сердцеедом и дамским любимцем. Но поклонницы любят не его, а время, когда сами были молоды, когда Крис был красавцем и когда его "Женщина в красном" звучала на каждом углу и была главным романтическим хитом середины 80-х.