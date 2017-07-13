У мужа родившей звезды "Дома-2" сдали нервы

Яркий участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц заявил, что он не желает жить с мамой своей жены Таты Мариной Тристановной. Новоиспеченный отец признался, что у него не выдержали нервы из-за тещи.

Валерий разругался вдрызг с родительницей своей благоверной, еще когда они все трое находились на телестройке. Затем незадолго до родов первенца Блюменкранц и его жена Тата ушли из "Дома-2". Марину Тристановну с собой они не взяли, женщина осталась на проекте и теперь ссорится с другими участниками.

"Мы очень неблагоприятно покинули это место, потому что был конфликт с Мариной Тристановной. Мои нервы не выдержали. Как и у многих, кто с ней долго общается. Дальше конфликт не продолжался, потому что мы ушли", – рассказал Блюменкранц в интервью, опубликованном на сайте "Дома-2".

Первой с несговорчивой матерью помирилась Абрамсон. Затем вслед за супругой смилостивился и Валерий. "С Мариной Тристановной сначала Тата нормально общалась. Потом я уже начал здороваться, спрашивать, как дела. На данный момент мы абсолютно адекватно общаемся, не ругаемся, – заверил участник телестройки. – Не особо дружим, по-семейному, так чисто: "здравствуйте", "как поживаете", "всего доброго" и "до свидания".

Блюменкранц уже забрал жену из роддома и привыкает к большим изменениям в своей жизни, связанным с появлением малыша. Иногда тещи и свекрови помогают новоиспеченным матерям с ребенком, учат пеленать, кормить, купать... Однако Валерий дал понять, что им с Татой и дочкой и втроем неплохо.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Дек 12 2016 в 10:51 PST

"Я бы хотел со своей тещей общаться нормально, по-человечески, как с товарищем. Приветствовать, спрашивать, как дела, в случае чего помогать, но дружить и жить вместе желания нет. Когда я выбирал Тату, это не подразумевало, что с нами еще будет теща по жизни", – отмахнулся от Марии Тристановны Валерий.

Публикация от Tata Blumenkranz (@_tatia_tatia_) Июл 8 2017 в 1:32 PDT

Напомним, Тата родила девочку 8 июля. Малышке дали оригинальное имя – Беатриса (сокращено Бетти). В паспорте у наследницы звезд "Дома-2" будет написано: Блюменкранц Беатриса Валерьевна.

Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) Июл 8 2017 в 6:04 PDT

Абрамсон подробно рассказала в Instagram о важном дне в ее жизни. "Часто вижу комменты про кесарево, хочу развеять мифы и сказать, что рожала я сама ) то-бишь роды были физиологические :) мои роды прошли легко, я так хотела родить, что настроила себя на позитив :) а вот после.... это жесть... после родов мне намного хуже чем во время", – призналась Тата.

Публикация от Tata Blumenkranz (@_tatia_tatia_) Июл 11 2017 в 1:27 PDT

По словам эффектной блондинки, она постоянно испытывает мучения. "Пока не очень легко ходить и не могу сидеть 😔😔😔 и эти каблуки ) (( но я их быстро сняла ) пошла босиком ) а поездка домой в машине была просто жутью (читаю комменты и поражаюсь, вокруг одни фифы ) все такие распрекрасные без животов выходят) я за вас несказанно рада ) только зачем это подчеркивать ?) типа вы такая классная или что ?) я и так прекрасна ) и живот меня мой не парит ) ах, да, вот еще шутка за сто" ей что второго забыли вытащить 👍 ой какая смешная шутка, хахахаха) обхохочешься)", – с иронией написала Абрамсон, задетая тем, что подписчики обсуждают ее не уменьшившийся после родов округлый живот.