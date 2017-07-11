Муж Пугачевой сильно состарился

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин воспользовался специальным мобильным приложением, в котором можно состарить свой портрет и даже сменить пол. Некоторые поклонники были шокированы глубокими морщинами 41-летнего шоумена и его сходством с Анастасией Самбурской.

Загорелому телеведущему, наслаждающемуся отдыхом с семьей, видимо, было нечем заняться, поэтому он развлек себя новомодным у знаменитостей мобильным приложением. В этой программе любой владелец гаджета, используя свое актуальное селфи, может узнать, как бы он выглядел, если бы сменил пол, каким будет в старости и каким был в детстве.

Результатами своего исследования Галкин поделился с подписчиками в Instagram. "Мдааа... (попробовал FaceApp)", – лаконично подписал забавный коллаж шоумен. 41-летний юморист в образе старика многих напугал.

"Дедуля из вас тут получился пропитым 😔", "Дед из тебя, Макс, неправильный какой-то. Не ты это. Ханыга какой-то. Врет программа 🙊", "В старости на Харатьяна стал похож😂😂😂", "Старым точно таким не будете", "В старости на Малежика похож))) ", "Ну последняя.... это уже какой то бухающий. Причем лет так двадцать!", "Жуть. Последняя – жуть просто", – возмутились поклонники, напуганные изможденным видом пародиста.

Зато комментаторы пришли в восторг от Галкина в женском варианте. Можно сказать, дамская версия Максима произвела фурор. Ее буквально завалили комплиментами. "Мадама хорошая получилась)))))", "А девчуля очень даже симпотиШная", "Девушка – бомба!", "Какая девушка красивая была бы", "А женщиной был бы краше!" – восхитились россияне.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 11 2017 в 10:29 PDT

Многие решили, что Галкин в образе девушки очень похож на экс-звезду "Универа" Настасью Самбурскую. Другие с ними поспорили, увидев в Максиме телеведущую Яну Чурикову. Кому-то шоумен и вовсе напомнил Полину Диброву.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июл 8 2017 в 10:15 PDT

Отметим, что люди не зря вспомнили Настасью Самбурскую. Несколько дней назад она тоже попробовала это приложение. Подписчики актрисы массово окрестили ее мужской портрет изображением Галкина. Мол, Настасья и Максим похожи как близнецы.