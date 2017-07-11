Муж Пугачевой сильно состарился
Загорелому телеведущему, наслаждающемуся отдыхом с семьей, видимо, было нечем заняться, поэтому он развлек себя новомодным у знаменитостей мобильным приложением. В этой программе любой владелец гаджета, используя свое актуальное селфи, может узнать, как бы он выглядел, если бы сменил пол, каким будет в старости и каким был в детстве.
Результатами своего исследования Галкин поделился с подписчиками в Instagram. "Мдааа... (попробовал FaceApp)", – лаконично подписал забавный коллаж шоумен. 41-летний юморист в образе старика многих напугал.
"Дедуля из вас тут получился пропитым 😔", "Дед из тебя, Макс, неправильный какой-то. Не ты это. Ханыга какой-то. Врет программа 🙊", "В старости на Харатьяна стал похож😂😂😂", "Старым точно таким не будете", "В старости на Малежика похож))) ", "Ну последняя.... это уже какой то бухающий. Причем лет так двадцать!", "Жуть. Последняя – жуть просто", – возмутились поклонники, напуганные изможденным видом пародиста.
Зато комментаторы пришли в восторг от Галкина в женском варианте. Можно сказать, дамская версия Максима произвела фурор. Ее буквально завалили комплиментами. "Мадама хорошая получилась)))))", "А девчуля очень даже симпотиШная", "Девушка – бомба!", "Какая девушка красивая была бы", "А женщиной был бы краше!" – восхитились россияне.
Многие решили, что Галкин в образе девушки очень похож на экс-звезду "Универа" Настасью Самбурскую. Другие с ними поспорили, увидев в Максиме телеведущую Яну Чурикову. Кому-то шоумен и вовсе напомнил Полину Диброву.
Отметим, что люди не зря вспомнили Настасью Самбурскую. Несколько дней назад она тоже попробовала это приложение. Подписчики актрисы массово окрестили ее мужской портрет изображением Галкина. Мол, Настасья и Максим похожи как близнецы.
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