Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии

Выбор темного наряда певица связала с настроением. Мол, негоже веселиться, когда разворачивается драма.

На съемки программы "Модный приговор" судьи приходят в своей одежде. Накануне записи им высылают краткие истории героинь, после чего Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина решают, в чем уместнее будет появиться в кадре. В день снимают по четыре выпуска, поэтому и образов должно быть столько же.

"На каждую программу – своя одежда, украшения, даже цвет помады, – рассказала Бабкина. – Все зависит от того, какое настроение у выпуска. Если печальное, то, конечно, яркости нет. Мало ли какая трагическая ситуация у героини... Что же мы будем сидеть как на свадьбе, веселиться, если человек слезами обливается? Ведь это не шоу о тряпочках-платьях – оно социальное. Нужно в первую очередь поддержать человека, вернуть его к нормальному образу жизни".

"Работая на "Модном приговоре", я со многими судьбами сталкиваюсь, – продолжила певица. – Иногда плачу вместе с героинями, потому что мне их жалко по-человечески. Эти истории заставляют по-другому и на свою жизнь смотреть, даже в мелочах".

"Недавно внук Георгий случайно разбил подаренное мне кашпо авторской работы из тончайшего фарфора. Я пришла на шум, готова была вспылить, шлепнуть его. Когда увидела глаза Георгия, не круглые, а квадратные, сбавила пыл. Научилась обуздывать эмоции. И прошла я эту школу на программе", – цитирует Бабкину журнал "Антенна".