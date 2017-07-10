Юный любовник довел до истерики Курочку из "Дома-2"

Красавец запустил ей в лицо журналом. Расставание было громким.

Вера Курочка и Петр Шепель участвуют в реалити-шоу "Дом-2" с этого года – она пришла в январе, а он в апреле. На проекте эти двое считаются парой. Но Петр у Веры – далеко не первый мужчина. 29-летняя Курочка призналась, что до 28-летнего Шепеля у нее был куда более юный любовник.

"Мы познакомились на сайте знакомств, когда я считала, что все идет наперекосяк: нет ни развития в работе, ни нормальных мужчин. Я не рассчитывала на "жили долго и счастливо". Искала отдушину, а потом как-то само завертелось", – вспоминает Курочка.

"После нескольких свиданий все перешло в интим, для меня это было быстро, – улыбается Вера. – Дэн был младше меня на четыре года, но я махнула рукой, и мы стали жить вместе. О детях я сама заговорила примерно через год. Мне казалось, Дэн созрел. Но я ошиблась. Каждый раз, когда речь заходила о наследниках, Денис страшно нервничал. Тогда у меня случались истерики".

Любимый поднимал руку на свою Курочку! "Однажды он пришел с корпоратива сильно выпивший, начал показывать фотографии. Я спокойно поинтересовалась именем стоявшей рядом девушки, а он разозлился... Начал угрожать мне, схватил журнал и запустил прямо в лицо. Я больше не видела в нем отца своих детей и своего мужа. Мы расстались громко и на эмоциях", – цитирует Веру журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".