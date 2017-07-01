Тарасов отпраздновал с любовницей полгода без Бузовой

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко отметили шесть месяцев отношений. Футболист на радостях поделился фотографией праздничного ужина в Instagram.

"Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь", – написал под снимком Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.).

Однако подписчики футболиста тут же сопоставили даты, и припомнили Тарасову, что ровно полгода назад 30 декабря он официально развелся со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.

"До это он прекрасные шесть месяцев без Бузовой отмечает", – написал один из поклонников спортсмена. "Будем надеятся на счастливую семейную жизнь!! Ольгу жалко чисто по женски, очень любила Вас и любит до сих пор это же видно", – тут же напомнил о "бывшей" другой подписчик. "Он специально это все делает что бы злить Бузову. так как вроде бы в этом ресторане он сделал Оле предложение", – поделился интересным фактом еще один фанат Тарасова.

В целом же общественность порадовалась за пару: "Милая, красивая нежная , искренняя девочка ... счастья вам семейного и крепкого", "Очень красивые!!! Счастья вам!!!", "Какая замечательная пара".

enter; width:100%;"> Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июн 30 2017 в 9:23 PDT

Напомним, официально Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись 30 декабря 2016 года. В День всех влюбленных, 14 февраля, 30-летний футболист рассекретил имя своей новой возлюбленной. Сейчас Тарасов и его 23-летняя избранница Анастасия Костенко отдыхают в Дубае.