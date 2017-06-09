Сергей Жуков поплатился за предательство

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о дружбе и предательстве. Артист признался, что остался практически без друзей из-за зависти.

Сергей Жуков проснулся знаменитым после того, как выпустил первый клип на песню "Сттудент", это случилось в 1997 году. Сейчас его коллектив "Руки вверх!" гастролирует с юбилейным туром. А дома его ждут жена Регина и трое детей: восьмилетняя Ника, семилетний Энджел и двухлетний Мирон. Кроме того, у Жукова есть 16-летняя дочь Александра, которая живет с матерью в США.

Несмотря на то, что, по словам певца, Саша может не сразу ответить на его сообщения, когда он бывает в Америке, они непременно встречаются. "Саша иногда отказывается ехать со мной на концерт, потому что начинают узнавать. Дочь удивляется, как такое выдерживаю", – отметил артист.

Впрочем, и с младшими детьми Сергей видится нечасто, из-за чего постоянно испытывает чувство вины. "Но в нашей семье все знают – папа не на рыбалку уехал, не бросил семью ради отдыха и куража. Дети в курсе, что работаю, чтобы им было хорошо. Но все равно переживаю, когда не могу попасть на какое-то их выступление или соревнование. Хотя Регина присылает мне видео или устраивает трансляцию", – рассказал певец.

Круг общения Жукова весьма узок. Так, друзей у него практически нет. "У нас с Региной их почти не осталось, только пара самых близких. Был опыт, когда люди, которым был готов отдать последнюю рубашку, предавали, завидовали… Это стало таким ударом – я долго не мог оправиться. Все считают: дал 20 концертов – заработал столько-то миллионов. Но они не понимают, что на гонорары группы живет огромная команда. Отношение я ощущаю. А сам думаю, как бы фундамент в доме оптимально построить", – цитирует Сергея Жукова Starhit.