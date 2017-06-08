Ольга Бузова увеличила грудь

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram идеальную фигуру. Новоиспеченная певица снялась в рекламе купальников, похваставшись идеальным прессом и грудью, увеличенной за счет массивного банта и пуш-ап-вкладышей в бюстгальтер.

На рекламном постере загорелая исполнительница позирует в стильном бикини трогательного конфетно-розового цвета. Именно такая модель купальника прекрасно подойдет девушкам с нулевым или первым размером груди – крупный бант и поролоновые чашечки создают иллюзию объема в области бюста.

Бантики есть и на плавках, расположены они по бокам, что придает образу игривость и беспечность. Яркие, ультрамодные ногти Бузовой отлично завершили летний, курортный образ.

Однако больше всего завораживает и буквально притягивает к себе взгляд идеальный пресс Ольги, убившей немало часов в спортзале. На животе красотки даже проглядывают кубики на зависть лентяям, обитающим на диванах и пишущим гадости Бузовой в Instagram.

От таких вредных комментаторов ведущая "Дома-2" на время закрыла свой микроблог. Хейтеры лишились возможности позлословить о розовом бикини с бантиками и торчащих ребрах Ольги, ее пирсинге и выпирающих мышцах на руках.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 8 2017 в 7:58 PDT

Отметим, что многие знаменитые и успешные, но не терпящие критики женщины или отключают комментарии в Instagram, как это ранее сделала Елена Ваенга, или отправляют в бан сетевых хамов, как это практикует Алена Водонаева. Ксения Бородина частенько срывается на наглецов и довольно грубо отвечает им в соцсети.

Бузова же долгое время возможность комментирования не отключала, спокойно диванных хулителей игнорировала и продолжала успешно работать сразу на нескольких фронтах. Однако с некоторых пор железное терпение Ольги стало давать сбои.

Когда около месяца назад ведущая "Дома-2" выложила в микроблог свое изображение в бикини, толпы комментаторов начали задирать ее словами про плоскую грудь. Бузова могла бы плюнуть и растоптать, но вместо этого жестко ответил наглецам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 5 2017 в 3:03 PDT

"Каждый год одно и тоже 😂🙈🙈🙈Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?😜😜😜" – закинула не камень, а огромную глыбу в огород обидчиков воинственно настроенная Ольга.

Артистка отметила, что объем чашечек в бюстгальтере для нее не является проблемой. "Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера 😂 но меня все устраивает, – заверила Бузова. – И уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть".