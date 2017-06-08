Галкин о состоянии больной Пугачевой

Юморист оставил певицу ради заработка. В самом деле, надо же кормить большую семью – жену-пенсионерку и двух малых детей.

В последние дни имя Аллы Пугачевой у всех на устах. Поклонники встревожены слухами о том, что певица якобы оказалась в больнице. Одни говорили, будто ей всего лишь была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца), другие же твердили, что Примадонне провели стентирование. Представитель артистки при этом уверял, что поводов для беспокойства нет. При этом ее супруг Максим Галкин дал более обстоятельный комментарий.

Завтра юморист будет вести церемонию вручения наград премии "МУЗ-ТВ". А накануне вместе с коллегами он дал пресс-конференцию, на которой присутствовал и корреспондент Dni.Ru. Вопрос о состоянии Примадонны прозвучал первым.

"Я не хотел бы углубляться в эту тему, скажу лишь, что в данный момент у Аллы все хорошо, – рассказал Галкин. – Она сейчас с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии". При этом Максим отметил, что особых требований к организаторам мероприятия не предъявлял, специальных райдеров с запросами не придумывал.

Затронул артист и тему творчества – в этом году исполняется 15 лет его дуэтам с женой, среди которых "Кафешка" и "Будь или не будь". "Это были шуточные композиции, я всерьез к ним не отношусь, – отметил Максим. – Когда пелось вместе, мы пели. Не знаю, повторим ли снова. Но возвращаться на сцену с этими композициями точно не будем, чтобы не было стагнации и ощущения того, что все одно и то же".