Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике

Трехлетний Гарри превысил скорость и проехал на красный свет. К счастью, в роли полицейского выступил папа, а автомобиль был игрушечным.

Гарри Галкин – сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой – обожает автомобили. Он знает марки, правильно называет части у машины. А недавно ему подарили внедорожник! Почти как у знаменитого папы, только игрушечный. И теперь малыш с удовольствием рассекает на нем по двору замка, что возвышается в подмосковной деревне Грязь.

Юморист на своей странице в Instagram опубликовал занятное видео такого катания сына. В ролике Максим выступает в роли полицейского, который останавливает "нарушителя", проехавшего на красный сигнал светофора. "Ваши документы! Вы – Гарри? А почему скорость нарушаете?", – обращается "полицейский" к водителю. И хотя в кадре появляется только рука Максима, отыграл он свою роль очень достоверно. Разве что настоящий полицейский вряд ли был бы таким же лояльным к грубому нарушению правил поведения на дороге.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 12 2017 в 7:04 PDT

Подписчики страницы Максима обратили внимание, откуда мальчик достает "документы" – из-под сиденья. А поскольку дети всегда копируют родителей, можно предположить, что Галкин-старший за рулем ведет себя так же.

"Скоро мать будет возить!", "Моментальная реакция на вопрос: "А у вас есть водительские права?", "Правильный папа, с малых лет учит правилам дорожного движения", "За такие ямочки на щечках можно простить все нарушения!" – умиляются поклонники Максима в комментариях к этому смешному ролику.

