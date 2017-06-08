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Звезда "Дома-2" пролила свет на беременность

Виктория Романец и Антон Гусев. Фото: vk.com/anton_moskow
Бывшие участники "Дома-2" Антон Гусев и Виктория Романец вовсю готовятся к свадьбе, которая намечена на 7 июля. Некоторые поклонники влюбленных заподозрили, что невеста в положении, поэтому ей пришлось высказаться на щекотливую тему.
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У 27-летнего Антона бурная личная жизнь. Не успел он развестись с бывшей звездой телестройки Евгенией Феофилактовой, как довольно быстро закрутил роман с другой участницей проекта – жгучей брюнеткой Викторией Романец.

В отношениях Гусева и его новой избранницы кипят мексиканские страсти. То они на всю страну объявляют о своем разрыве, то делятся с журналистами подробным рассказом о предстоящем свадебном торжестве.
Поклонники красивой пары внимательно следят за событиями и обсуждают личную жизнь Антона и Виктории, выставленную на всеобщее обозрение. Некоторые пустили слух, что Романец может быть беременной, потому они с Гусевым так скоро и решили сыграть свадьбу.
Однако брюнетка в Instagram сообщила, что не только не ждет ребенка, но даже не планирует его в ближайшие пару лет. Виктория устроила чат для своих подписчиков и ответила на их вопросы.
"Сколько детей хочешь?)" – спросила у Романец одна из поклонниц. "Пока не хочу", – призналась невеста Гусева, а затем, уже другой девушке, эмоционально заявила: "Детей мы пока не планируем!" О продолжении рода избранница Антона пообещала задуматься "года через 2-3", затем, несколько часов подумав, Виктория изменила сроки: "через год-два".
Многих комментаторов волнует, есть ли шанс увидеть Гусева и Романец снова в стенах "Дома-2". "Нет", – категорично ответила экс-звезда телестройки, добавив, что она не скучает по принесшему ей популярность проекту.
Зашла речь и о свадьбе. Брюнетка сообщила, что сразу после торжества она и ее возлюбленный отправятся в Париж. На свадьбу они с Антоном позвали сотню гостей. Виктория дала понять, что маленький сын Гусева от предыдущих отношений, вероятно, на праздник не приедет. "Я считаю так будет правильно!" – написала невеста, добавив, что у нее хорошие отношения с мальчиком.
Когда у Виктории спросили, как она относится к бывшей жене Антона Евгении, девушка ответила лаконично: "Никак". "У тебя какое гражданство? Ты же с Украины", – задала вопрос ребром одна из подписчиц. "Скоро будет РФ", – рассказала Романец.
Виктория Романец и Антон Гусев. Фото: instagram.com/antongusev89/
Ранее Гусев в беседе с журналистами порадовался из-за дня, на который намечено торжество. "Дату свадьбы нам назначали на седьмое июля. Меня всю жизнь преследует число "семь", которое приносит удачу, поэтому, думаю, что этот брак обречен на успех", – настроен позитивно Гусев.
Напомним, у пары осталось немного времени, чтобы организовать пир на весь мир, но они прекрасно с этим справляются. С рестораном определились. Торт им испечет один из лучших московских кондитеров. И с одеждой вопрос решен. Виктория уже заказала подвенечный наряд. Ей приглянулось платье от киевского дизайнера.
Автор: Иннокентий Звездинский8 июня 2017, 15:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые участницы "Дома-2"

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