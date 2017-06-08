У 50-летнего Гоши Куценко родился третий ребенок

В семье Гоши Куценко пополнение. Супруга подарила популярному актеру еще одну дочь.

Недавно отметивший 50-летие Гоша Куценко стал многодетным отцом. Жена Ирина Скриниченко подарила ему дочь. Счастливые родители назвали новорожденную девочку Светланой, передают "7 Дней".

Отметим, что своей радостью Куценко поделился с многочисленными подписчиками странички в социальной сети Instagram. Однако Гоша сделал это в весьма завуалированной форме. "Старость? Не! Радость!) Этот день навсегда теперь со мной!!!)))" – написал артист.

Вначале поклонники не поняли, что имел в виду кумир, однако быстро догадались и осыпали Гошу поздравлениями. "Ура ! Поздравляю ❤️👏😇", "Молодцы, радуюсь за вас!😘❤️❤️❤️❤️", "Гоша, поздравляю с рождением доченьки!!!Уже три сестры, все по классике!!!!👧👧👧👼👼👼👏👏👏", "С рождением доченьки!💐 Пускай растет здоровенькой!☀️❤️"

Не осталась в стороне и актриса и ведущая Юлия Меньшова. Она также поздравила актера в комментариях. "С днем рождения еще одного ангела твоей души!" – написала Меньшова.

Напомним, у Гоши Куценко было две дочери. 20-летняя Полина родилась в браке с актрисой Марией Порошиной. Полина тоже стала актрисой, как и ее родители. Младшей дочери Куценко (от Ирины Скриниченко) в июне исполнится три года. Несмотря на юный возраст, Евгения уже тоже стала актрисой – Гоша снял ее в видеоклипе на свою песню.

О беременности Скриниченко общественность узнала лишь в мае. Ирина появилась на праздничном вечере, посвященному юбилею Гоши Куценко. Внушительный животик Ирины буквально приковал все внимание представителей прессы, а сама жена артиста не пыталась скрыть свое интересное положение.