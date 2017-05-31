Гоша Куценко спасается от болезни

Актер рассказал о грубости и жестокости окружающего мира. У него есть верный способ противостоять им.

Гоша Куценко разменял шестой десяток лет. "Кто-то тяжело переживает эту дату – 50 лет, но я еще не понял, что со мной происходит: все части и органы вроде бы работают, как и в 49. Теперь начинаю жить заново, с чистого листа. Лягу на дно на пару месяцев. Пока у меня нет ни работы, ни денег, буду отдыхать, заниматься спортом. Потом поснимаю кино, сам поснимаюсь, ну и музыкой буду заниматься как хобби, не заброшу", – пообещал актер.

Сегодня он может похвастаться выдержкой и твердостью. А ведь прежде случались сбои. "Год назад друзья подарили мне бутылку самогона, и я его попробовал, – объяснил виновник торжества. – Говорят, это был самый яркий мой день рождения, но я совсем его не помню. Поэтому решил не пить вообще", – пояснил актер.

Помогает Гоше в это непростое время смех и самоирония – он любит хорошую шутку и знает много анекдотов. "Юмор – это великий смазочный материал, который спасает меня от грубости, болезни и от всего негативного", – цитирует Куценко сайт Eg.RU.

Напомним, что в минувшем году исполнитель главной роли в "Антикиллере" заявил, что завершает актерскую карьеру и планирует заняться режиссерской деятельностью. Кроме того, он часто выступает со своей группой, имеет опыт работы дизайнером в компании по производству модной одежды. Словом, кажется, Гоша вполне счастлив.