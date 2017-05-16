У Гоши Куценко случилось кровоизлияние в голосовых связках. Профессор осмотрел пострадавшего и назвал его случай странным.

20 мая актер Гоша Куценко отметит круглую дату. Известному актеру исполнится 50 лет. В преддверии такого громкого события Гоша дал интервью, в котором отметил важные вехи на своем жизненном пути. Так, в детстве Куценко едва не оказался на операционном столе.

"Я шел с товарищами из школы домой в городе Запорожье, и на моего друга чуть не наехал трамвай. Испугался и так громко крикнул, чтобы его предупредить, что в итоге сорвал голос. Кстати, из-за этого не стал певцом. А в детстве замолчал на два месяца, случилось кровоизлияние в голосовых связках. С диагностикой в 70-е годы было неважно, поэтому врачи испугали родителей, предположив, что у меня страшная болезнь, и отправили на операцию. Отец сообразил и отвез меня на консультацию в Киев. Профессор осмотрел меня и сказал, что это очень странный случай – не может маленький мальчик так сильно порвать связки. Но рискнули обойтись без операции, и я восстановился. Повезло!" – цитирует Куценко "Телепрограмма".

Мало кто знает, что до того, как стать известным актером, Гоша работал на телевидении. Он вел передачу "Партийная зона" на ТВ-6, и именно телеэфиры помогли стать ему узнаваемым. Признание в актерской профессии пришло после того, как он расстался с женой, актрисой Марией Порошиной. "Это расставание – одна из самых больших неудач в моей жизни…" – признался Куценко. Однако бывшие супруги сумели сохранить добрые отношения.

К своему юбилею актер относится философски. "В последнее время вместо дел, общения, какого-то движения куда-то я задумываюсь и еду домой. Цифры делают нас реалистами. И ничего с этим не поделаешь! 50… Это натуральное число между 51 и 49. 50 – это я. Московская область и 50 штатов Америки. Я – 50 оттенков серого. И я — сверстник Филиппа Киркорова!" – со смехом заметил Куценко.