Шпица прошлась по красной дорожке без нижнего белья

В Сочи стартовал "Кинотавр". На красной дорожке были замечены многие знаменитости, среди которых особо выделилась актриса Катерина Шпица. Она, по мнению зрителей, вышла в свет без нижнего белья.

Накануне, 7 июня, в Сочи начал работу 28-й Открытый российский кинофестиваль – "Кинотавр-2017". На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса: Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, вернувшаяся в кино Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюк`oZa, Дарья Чаруша и многие другие.

Однако особое внимание множества фотографов привлекла Катерина Шпица. Для выхода в свет актриса выбрала яркое платье в пол с таким головокружительным разрезом сбоку, который доходил буквально до талии. У находящихся поблизости журналистов просто захватило дух от смелости актрисы.

Внимательные пользователи Сети, успевшие по всех деталях рассмотреть наряд Шпицы, пришли к выводу, что актриса прошлась по красной дорожке без нижнего белья. "Шпица без трусов на кинотавр пришла?)", "ОГО! Ничего себе разрезик у Кати, все ж видно)))".

Впрочем, блогеры оценили наряды и прочих артисток, причем впечатления у них оказались весьма противоречивыми. "Ходченкова модельная красавица, но не умеет себя подать, могла бы быть дивой. Наверное, она глупа. Александрова колхоза, боярская ужасна. У Светы Бондарчук хорошо вкус", "Колхоз, когда они себе уже стилистов наймут", "Мне понравилась Александрова! Хоть и слилась с дорожкой, но прямо вах!", "Смотрится это все довольно уныло", – высказались пользователи интернета.

Отметим, что первые звездные гости прибыли в Сочи еще несколько дней назад. Другие же появились на фестивале буквально за пару часов до начала церемонии открытия. По традиции "Кинотавр" начал свою работу в Зимнем театре.

