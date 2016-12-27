У Шпицы роман с бывшим гитаристом "Браво"

Катерина Шпица предпочитает скрывать подробности своей частной жизни. Однако журналисты выяснили, что у популярной актрисы романтические отношения с бывшим гитаристом группы "Браво" Дмитрием Ашманом.

31-летнюю Катерину Шпицу и 47-летнего Дмитрия Ашмана приметили в одном из столичных кинотеатров. Популярная актриса предпочла не афишировать свои отношения с бывшим гитаристом группы "Браво", а ныне – успешным промоутером. Поэтому пока Катерина позировала перед многочисленными фотографами и раздавала интервью, мужчина дожидался спутницу в кинозале.

Именно там Катерина и Дмитрий встретились после того, как актриса пообщалась с представителями прессы. Рядом с брутальным мужчиной Катерина уселась на места для поцелуев в конце зала, где они мило ворковали до конца показа, а потом так же незаметно покинули кинотеатр, отмечает Eg.RU.

Как сообщает издание, Шпица познакомилась с Ашманом на одном из мероприятий, которые он организовывал. Дмитрий не только устраивает вечеринки с огромным количеством отечественных и зарубежных знаменитостей, но и организовывает масштабные фестивали и грандиозные шоу. Этот бизнес однажды так увлек Ашмана, что он больше не смог совмещать его с творчеством, поэтому в 2011 году покинул группу "Браво" которой играл без малого 17 лет.

У Ашмана есть дочь Анастасия. Отметим, что и у Шпицы есть ребенок – сын Герман. Как писали Dni.ru, с отцом Германа, актером и каскадером Константином Адаевым, Катерина рассталась после пяти лет совместной жизни. Говорят, брак распался после того, как актрису застукали в объятиях известного режиссера Марюса Вайсберга. Она сразу же призналась общественности, что порвала с мужем. "Не собираюсь ничего объяснять! Просто я больше не замужем! И все!" – заявила звезда сериала "Молодая гвардия".