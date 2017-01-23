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Шпица прибегла к сердечно-легочной реанимации
Катерина Шпица, знакомая по роли старшего менеджера магазина бытовой техники и электроники Ирины в сериале "Реальные пацаны", в компании подруги прошла курсы оказания первой медицинской помощи. "Сердечно-легочной реанимации давно была обучена. А вот есть моменты, которые меня просто потрясли, несмотря на мою осведомленность в медицине. Однако они не медицины даже касались, а психологии", – поделилась актриса впечатлениями с подписчиками своей страницы в социальной сети.
На этих курсах она получила дополнительные знания, необходимые для спасения человека в экстренной ситуации. "Мой главный вывод: скорость действий играет часто вовсе не в нашу пользу, – уверяет Екатерина Шпица в своем Instagram. – Дай бог, чтоб знания не пригодились, но лучше уметь и не применить, чем не знать и не смочь помочь человеку рядом".
Как говорят медики, во время несчастного случая, резкого приступа заболевания и отравления необходима грамотная первая помощь. До прибытия медиков ее может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Основные виды первой помощи – искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение шины при переломе. Из звезд этими умениями в совершенстве владеют певица Жасмин и ее коллега Александр Розенбаум – у них есть медицинское образование.
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