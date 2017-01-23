Шпица прибегла к сердечно-легочной реанимации

Звезда фильмов "Елки-5" и "Экипаж" о первой помощи. Многие моменты ее просто потрясли.

Катерина Шпица, знакомая по роли старшего менеджера магазина бытовой техники и электроники Ирины в сериале "Реальные пацаны", в компании подруги прошла курсы оказания первой медицинской помощи. "Сердечно-легочной реанимации давно была обучена. А вот есть моменты, которые меня просто потрясли, несмотря на мою осведомленность в медицине. Однако они не медицины даже касались, а психологии", – поделилась актриса впечатлениями с подписчиками своей страницы в социальной сети.

На этих курсах она получила дополнительные знания, необходимые для спасения человека в экстренной ситуации. "Мой главный вывод: скорость действий играет часто вовсе не в нашу пользу, – уверяет Екатерина Шпица в своем Instagram. – Дай бог, чтоб знания не пригодились, но лучше уметь и не применить, чем не знать и не смочь помочь человеку рядом".

Фото опубликовано Катерина Шпица (@katerinashpitsa) Янв 22 2017 в 11:42 PST

Как говорят медики, во время несчастного случая, резкого приступа заболевания и отравления необходима грамотная первая помощь. До прибытия медиков ее может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Основные виды первой помощи – искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение шины при переломе. Из звезд этими умениями в совершенстве владеют певица Жасмин и ее коллега Александр Розенбаум – у них есть медицинское образование.