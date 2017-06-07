Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, на днях повредивший плечо, откровенно рассказал о своем самочувствии и затяжной борьбе с онкологией. Артист упорно превозмогает боль и продолжает давать концерты.

Большую часть времени Хворостовский живет в Лондоне. Недавно исполнитель приехал в Россию и выступил в Санкт-Петербурге и Красноярске. Заглянул исполнитель и в Москву, где местные издания по ошибке сообщили об экстренной госпитализации Дмитрия. А он всего-то хотел исследовать травму.

"Мне в Питере опять не повезло. После концерта я упал, плечо повредил. Теперь два месяца придется с повязкой ходить", – посетовал артист. В столице Дмитрий заехал в институт Склифосовского, чтобы сделать рентген.

"Не успел переступить порог клиники, как мой друг Павел Астахов, который был со мной, говорит, что в новостях уже сообщается о том, что я больнице", – высказался о ненужной шумихе в СМИ Хворостовский.

Есть подозрение, что медики "сливают" информацию журналистам. "Какая этика! Они мне сделали исследование головы без всякого моего согласия. Спрашиваю: "Зачем?" "Нам интересно", – отвечают... И я оттуда быстренько сбежал. Буду шевелиться, заниматься, и через несколько дней у меня рука будет действовать. Все будет нормально", – позитивно настроен певец.

По словам исполнителя, его концерты в России удались. "Я остался ими доволен. И рад тому, что мне удалось вернуться на сцену. Мне мой доктор сказал: "Работай! Тебе подвернулось это удовольствие и счастье, не упускай его... Тяжело тебе – превозмогай себя!" Я раньше на коляске катался. Теперь уже без коляски справляюсь", – отметил Хворостовский.

Это далеко не первый случай, когда ему приходится преодолевать болезненные ощущения. "В декабре прошлого года, на следующий день после концерта опять-таки в Петербурге я оказался в больнице с тяжелейшим воспалением легких. Тогда концерт в Красноярске я из машины "скорой помощи" отменял. Месяц провел в клинике. Мне было очень плохо", – вспоминает Дмитрий.

В тот момент артист пережил серьезный кризис. "Я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги. Моя Флоранс ко мне ездила постоянно. Я уже концертирую, но процесс восстановления после этой истории еще не закончен. Мне нужно еще набраться терпения на несколько месяцев", – цитирует Хворостовского сайт "Российская газета".

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Фев 2 2017 в 11:40 PST

Из-за нездоровья певцу много приходится сидеть дома, но и там он находит себе занятие. "Я много работаю: вокализирую, занимаюсь спортом и йогой, потому что мои легкие "убило" это воспаление. Но выздоровление зависит прежде всего от позитивного настроя и от готовности бороться каждый день через боль, лень и все, что угодно другое! Если себя не заставлять, болезнь одержит победу над тобой. Надо ежедневно, ежечасно вытаскивать себя всеми возможными способами: exercises, дети, улыбки, любовь, – перечислил Дмитрий. – И поворчать чуть-чуть тоже не возбраняется".

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Мар 18 2017 в 6:42 PDT

Артист добавил, что его карьера, дело, которому он прослужил всю жизнь, спасает его от уныния. "Но в любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. "Надежда" для меня сейчас самое насущное слово! – признался Хворостовский. – Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!" У них нет, кроме меня, таких пациентов – певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему".