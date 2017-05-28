Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Хворостовского доставили в одну и лучших столичных клиник. О госпитализации народного артиста России сообщил телеканалу "360" источник, знакомый с ситуацией.
Информация о состоянии здоровья Хворостовского уточняется. Примечательно, что еще 27 мая певец чувствовал себя хорошо и выступил в Санкт-Петербурге.
Напомним, Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшные диагноз ему поставили в 2015 году. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией.
Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.
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