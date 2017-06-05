Пугачеву срочно прооперировали

Стало известно, что Алла Пугачева перенесла операцию в одной из клиник Москвы. Примадонне провели стентирование.

Алла Пугачева перенесла серьезную хирургическую процедуру в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. По информации Life.ru, Примадонне провели стентирование.

Как выяснили журналисты, известная певица обратилась с жалобой к медикам еще 26 мая. После тщательного обследования врачи приняли решение провести срочное стентирование. Эта операция представляет собой установку специального каркаса (стента) внутри сосуда, чтобы расширить узкую часть артерии. В результате кровоток к внутренним органам нормализуется. Операция прошла успешно и уже 30 мая Пугачеву выписали из клиники.

Отметим, что стентирование проводилось Алле не в первый раз. Десять лет назад Пугачева решилась на операцию. Тогда из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Примадонне пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.

Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые.

В 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда. "К сожалению, не все от нас зависит. Теперь я знаю, как сердце может болеть…", – призналась тогда Примадонна.

