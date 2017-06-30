Пугачева дала совет известной ведущей

Известная ведущая Наталья Мальцева рассказала о съемках передачи "Квартирный вопрос". Теледива призналась, что во время ремонта у Аллы Пугачевой попросила у Примадонны совета.

По словам звезды передачи "Квартирный вопрос" Натальи Мальцевой, Алла Пугачева сама обратилась за помощью, и те с радостью откликнулись. От работы с Примадонной Мальцева осталась под приятным впечатлением. Оказывается, артистка вела себя "по-человечески".

"С ней было очень легко работать. Она знала, что нам нужно, как себя вести в кадре и что говорить. Ведь мы очень много сил тратим на то, чтобы люди себя раскрепощенно чувствовали перед камерами. Алла Борисовна обладает невероятным магнетизмом, харизмой и притягательностью. Она очень гостеприимный человек, накормила, напоила нас. И несмотря на то, что она звезда, общалась с нами по-человечески", – рассказала Наталья.

Более того, Пугачева настолько расположила к себе телеведущую, что та даже обратилась к ней за помощью. "У меня на работе была неприятная ситуация. И я обратилась к ней как к мудрому человеку и спросила, что делать. Пугачева дала, казалось бы, очень банальный совет: "Я бы ничего не делала". Знаете, после этого я как-то успокоилась и отпустила ситуацию. Действительно, у меня все получилось", – цитирует Мальцеву "Собеседник".

Телеведущая отметила, что для попадания в передачу нужно пройти кастинг. "У нас есть определенные критерии. Мы ищем таких героев, на которых зрителю хотелось бы смотреть и сопереживать им: светлые и добрые лица. Когда люди уже прошли кастинг, подписываем с ними договор о том, что не можем переделать интерьер, если им не понравится наша задумка. У нас есть строгий бюджет, в который мы должны укладываться. В среднем на ремонт уходит миллион рублей. За сезон "Квартирный вопрос" переделывает небольшой многоквартирный дом – около 80–90 интерьеров. На переделку нужно 1–2 месяца, о чем мы предупреждаем наших героев. Также они не должны заходить домой, пока мы не претворим в жизнь проект. Иначе они себе просто испортят сюрприз. Поэтому участники либо живут в это время у родственников, либо снимают жилье", – объяснила ведущая.