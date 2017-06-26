Лайму Вайкуле подкосил опасный вирус

Певица была вынуждена экстренно пересмотреть свой график. Она слегла накануне важного фестиваля.

Ровно месяц остается до музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Сейчас самое горячее время – утверждение декораций, репетиции, примерка костюмов. Но хозяйка форума серьезно заболела и слегла, отменив часть выступлений

"Подхватила в самолете какой-то опасный вирус, – рассказала певица. – Температура, слабость, кашель... Сейчас пью антибиотики, стараюсь сильно не нагружать себя, чтобы как можно скорее выздороветь".

С певицей рядом Андрей – ее любимый мужчина, а по совместительству и продюсер. "Он помогает во всем. Мы не делим обязанности, каждый делает то, что может", – цитирует Вайкуле журнал StarHit.

Сегодня, пока Лайма хворает, на Андрея легли заботы о фестивале. "Это очень семейный праздник, – уверяет певица. – Я стольких музыкантов заново узнала именно после того, как они оказались у меня дома. Валеру Леонтьева, например. Кто-то приходит с цветком, кто-то приносит тортик. И создается особая теплая атмосфера. Поэтому зрителям и кажется, что мы прямо из дома вышли на сцену. За кулисами нет никакой конкуренции между артистами".

Гостями Вайкуле в этом году станут Лолита, Валерий Леонтьев, Крис Норман, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Стас Михайлов и многие другие звезды. Каждый из них готовит номер-спектакль.