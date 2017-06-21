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Шоу-бизнес

Певица Глюк’oZa призналась в зависимости

Глюк'oZa. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich
Популярная певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова), с недавнего времени подавшаяся еще и в актрисы, призналась, что у нее была зависимость от сериала "Измены". С тех пор красавица-блондинка мечтает познакомиться с исполнительницей главной роли Еленой Лядовой.
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Сейчас Глюк’oZa с головой ушла в кино. Она снялась в комедии Марюса Вайсберга "Бабушка легкого поведения" и в пилоте сериала режиссера Романа Прыгунова под рабочим названием "Мертвое озеро". На этот вид творческой деятельности Наталья возлагает большие надежды.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Чистякова-Ионова уже определила для себя ролевые модели среди профессиональных актеров. "Паулина Андреева мне нравится: и как она играет, и как человек, такая разносторонняя. Очевидно, что она многогранная актриса. И Елена Лядова безумно нравится. Мы не знакомы, но сам ее образ…" – с восторгом сказала исполнительница.

Для раскрепощенной артистки не составило бы труда познакомиться с женой Владимира Вдовиченкова. "Да, могу подойти и сказать: "Очень нравится, как вы играете, я смотрела сериал "Измены" с вами, была просто зависима от него, не могла оторваться, спасибо вам большое за это невероятное кино". И дальше уже пошло бы какое-то общение", – распланировала свое знакомство с Лядовой Чистякова-Ионова.

Наталья призналась, что у нее нет высшего образования. "У меня актерского опыта совершенно нет. А в этой профессии есть свои секреты… Как минимум, из-за того, что я очень рано начала работать – в 15 лет уже гастролировала – у меня просто не было возможности закончить институт. А сейчас я чувствую, что мне необходима профессиональная помощь", – цитирует Глюк’oZу сайт Woman.ru.

С развитием актерских способностей Наталье помогают ее звездные друзья. "Понятное дело, талант очень важен. Но есть таблица умножения, вот без нее точно ничего ничего не получится. Я имею в виду – основные правила, какие-то фишки. Их можно узнать либо от учителей, либо просто находясь в этой среде постоянно. К примеру: у меня нет музыкального образования, всегда был рядом Максим Фадеев, он – выдающийся музыкант, композитор, продюсер. Он всю жизнь меня учил, показывал, делился опытом. И благодаря ему я чувствую себя уверенно. В кино мои учителя – все, с кем я дружу. В первую очередь, Марюс Вайсберг, также Рома Прыгунов, Федор Бондарчук…" – перечислила певица.

Напомним, в апреле этого года Чистякова-Ионова опубликовала в Instagram свое фото с актером Евгением Цыгановым и режиссером Романом Прыгуновым, но объяснять ничего не стала. "Ничего не слышу, ничего не вижу и никому ничего не скажу!! Это все, что пока мы можем сказать)) Но совсем скоро вы увидите нашу компанию в деле)) Вот мне интересно, отгадаете, что это мы задумали??" – поинтересовалась у подписчиков подопечная Максима Фадеева.

Однако журналистам к гадалке идти не пришлось. От пресс-службы телеканала ТВ-3 Dni.Ru узнали, что Глюк`Ozа снялась с Цыгановым в новом сериале под рабочим названием "Мертвое озеро" под чутким руководством режиссера фильмов "Духless" и "Духless-2" Романа Прыгунова. В мистическом триллере помимо Евгения и Натальи задействованы Павел Табаков, Александр Робак ("Географ глобус пропил"), Андрей Смоляков ("Высоцкий", "Викинг"), Виктор Хориняк ("Кухня"), Павел Ворожцов ("Духless 2”) и другие.

Автор: Елена Алешина21 июня 2017, 17:55
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Эротичные актрисы на красной дорожке "Кинотавра"

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