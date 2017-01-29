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Глюк`Oza решилась на неожиданный эксперимент

Глюк`Oza. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova
Известная певица Глюк'Oza (Наталья Чистякова-Ионова) решилась на неожиданный шаг. Звезда на 24 часа отказалась от интернета и социальных сетей, что буквально выбило ее из колеи.
прочитано 2300 раз

Отважилась Чистякова-Ионова на смелый эксперимент, потому что решила присоединиться к празднованию Всемирного дня без интернета. Как оказалось, очень многое в жизни певицы связано с онлайн-сервисами, поэтому отказ от интернета привел к неожиданным неприятностям.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

В день эксперимента певица отдыхала с друзьями в Таиланде. "Стыдно признаться, что 24 часа без интернета стали для меня испытанием", – цитирует исполнительницу Starhit. По ее словам, из-за отключение интернета она проспала завтрак, из-за чего ей пришлось есть в полном одиночестве.

После завтрака певица отправилась искать друзей, но и тут случилась неприятность. "Обнаружила их на теннисном корте. Расстроилась, ведь если бы был интернет, я бы пришла, переодевшись в спортформу!" – рассказывает Чистякова-Ионова.

Ребята, глядя на мое недовольное лицо, посмеивались – сама себя в это втянула! 

Поначалу исполнительница расстроилась, но после нашла выход из плачевного положения. Она попросила своих друзей последовать ее примеру и отказаться от гаджетов на 24 часа. "И, знаете, мы провели шикарный день – болтали и гуляли, вместо того чтобы копаться в телефонах", – заявила звезда.

Автор: Евгений Мышко29 января 2017, 11:36
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