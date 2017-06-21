Пугачеву назвали хабалистой матерью-одиночкой

Блогер Лена Миро раскрыла секрет всенародной любви к Алле Пугачевой. По ее мнению, все дело в... лишнем весе и образе хамоватой матери-одиночки.

Лена Миро решила проанализировать причины популярности Аллы Пугачевой. Блогер сделала вывод, что успеху и массовой любви к певице благоприятствовали несколько факторов, которые та раскрыла в очередной публикации на своей страничке в популярной социальной сети "Живой журнал".

"Любовь наших баб к Алле Борисовне Пугачевой непоколебима, как и ее лишний вес. Собственно, в лишнем весе и заключается причина такой слепой любви. Алла Борисовна, как и ее поклонницы, всегда толстая и всегда худеет. Пугачева даже в ее прайм-годы не была худой. Сало на Алле висело всегда. Как висело оно всегда на ее ярых защитницах. Стоит мне проехаться по Пугачевой, как в комменты тут же слетается стая толстобрюхих куриц, воспевающих вклад вечно худеющей Борисовны в культуру страны", – едко выразила свою мысль Лена Миро.

Блогеру смешно читать такие ответы оппонентов и она объяснила почему. "Пугачева, построившая карьеру на образе толстой и хабалистой матери-одиночки, который так близок сердцу любой курицы, не умеет петь. И никогда не умела. Пугачева не умеет делать шоу. И никогда не умела. Чтобы сделать хорошее шоу, нужен вкус. Его у Борисовны нет. И никогда не было. Вместо него – толстые колени и балахоны, за которыми Алла, как и чествующие ее пернатые, скрывает жиры", – хлестко заявила Лена.

Миро уверена, что секрет успеха Примадонны в том, что "Близко. Понятно. Любимо". "Если показать выступление Пугачевой, Галкина или того же Киркорова иностранцу, он скривится и скажет: WTF? И будет прав. И как тут ему объяснишь, что эту "самую популярную певицу России" любят у нас исключительно потому, что она -– толстая, некрасивая и хамоватая, как и большинство баб. К сожалению", – констатировала блогер.