Галкин показал раздетую Пугачеву

Как выразился сам Максим Галкин, он снял Аллу Пугачеву "исподтишка". На получившемся фото Примадонна просто неузнаваема.

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят время в Юрмале, где снимают шикарную виллу за кругленькую сумму. Впрочем, шоумен успевает не только отдыхать, но и работать – периодически молодой муж покидает Примадонну, чтобы провести какое-нибудь мероприятие или принять участие в съемке.

А вот Пугачева находится на берегу Балтийского моря безвыездно. Артистка наслаждается солнцем, встречается с друзьями, посещает различные места. Впрочем, погода не радовала – дул сильный ветер, на море штормило.

Едва же установилась теплая солнечная погода с оптимальной температурой, Примадонна разделась и стала загорать. Максим Галкин, оказавшийся в этот момент рядом, тайно сфотографировал супругу, принимающую солнечные ванны. Фотографию Аллы шоумен опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Любимая загорает 😘 Снял исподтишка – не любит, когда ее фотографируют", – подписал выложенный снимок Галкин. На фото Примадонна запечатлена лежащей на шезлонге с закрытыми глазами. Артистка кокетливо приподняла одну ногу, а руки сложила на животе.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Примадонна буквально неузнаваема: гладкая кожа, стройные ножки – Пугачева даст фору любой юной красотке, уверены поклонники артистки, которые буквально рассыпались в комплиментах Алле в комментариях к фото.

"Ее совсем не узнать, помолодела и похорошела", "Фигурка– отпад! Аллочка– красотуля!!!", "ВО ЧЁ ЛЮБОВЬ ТВОРИТ-ТО!!!!)))) 😁😁😁💐🍀🌷🌿🌼🍃🌻🌹💞💖💞☉☉☉☉☉", "Великолепная женщина! Браво!", "Думаю: что за девушка?)))", "Чудо, как хороша!!!!!", "Аллу Борисовну не узнать!🙉" – выразили свой восторг подписчики.