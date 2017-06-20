Преснякова готовится к свадьбе

Певица Елена Преснякова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о предстоящей свадьбе своего старшего внука, а также призналась, за что ее "точно" накажет Бог.

Елена Пресянкова счастливая бабушка. У нее двое внуков: старший Никита, которого ему подарили сын Владимир Пресняков и певица Кристина Орбакайте, и младший Артемий, появившийся на свет в браке Владимира с другой певицей, Натальей Подольской.

Мало кто знает, что незадолго до рождения Артема Елена пообещала Богу, что как только у невестки родится ребенок, она бросит курить. "До сих пор курю! Я думала, что Господь Бог меня точно накажет. Я ведь ему обещала бросить. Пока не наказал", – сообщила Преснякова.

Пока же полным ходом идут приготовления к свадьбе Никиты. По словам бабушки, она уже получила приглашение на церемонию. "Но пока неизвестно, где будет проходить торжество: все зависит от погоды. Пригласительные они сделали очень красивые: Никита стоит, а Алена – позади него. Стильно и со вкусом! Внук считает, что 27.07.17 – хорошее сочетание для свадьбы. Он любит такие даты! Я за него очень рада. Никиту обожаю. Я выросла с ним", – цитирует артистку "Собеседник".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 4:37 PDT

К слову, недавно сама Елена отметила золотую свадьбу с супругом, певцом и музыкантом Владимиром Пресянковым. Они вместе уже 50 лет.

Однако Елена не намерена делиться секретом счастливого брака с внуком Никитой. Артистка объяснила: "Это все бесполезно, особенно детям. Пока они лбом не расшибут стенку, ничего не поймут. Главное – чтобы были любовь и уважение. Думаю, у Никиты и его жены все будет хорошо".