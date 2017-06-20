Преснякова готовится к свадьбе
Елена Пресянкова счастливая бабушка. У нее двое внуков: старший Никита, которого ему подарили сын Владимир Пресняков и певица Кристина Орбакайте, и младший Артемий, появившийся на свет в браке Владимира с другой певицей, Натальей Подольской.
Мало кто знает, что незадолго до рождения Артема Елена пообещала Богу, что как только у невестки родится ребенок, она бросит курить. "До сих пор курю! Я думала, что Господь Бог меня точно накажет. Я ведь ему обещала бросить. Пока не наказал", – сообщила Преснякова.
Пока же полным ходом идут приготовления к свадьбе Никиты. По словам бабушки, она уже получила приглашение на церемонию. "Но пока неизвестно, где будет проходить торжество: все зависит от погоды. Пригласительные они сделали очень красивые: Никита стоит, а Алена – позади него. Стильно и со вкусом! Внук считает, что 27.07.17 – хорошее сочетание для свадьбы. Он любит такие даты! Я за него очень рада. Никиту обожаю. Я выросла с ним", – цитирует артистку "Собеседник".
К слову, недавно сама Елена отметила золотую свадьбу с супругом, певцом и музыкантом Владимиром Пресянковым. Они вместе уже 50 лет.
Однако Елена не намерена делиться секретом счастливого брака с внуком Никитой. Артистка объяснила: "Это все бесполезно, особенно детям. Пока они лбом не расшибут стенку, ничего не поймут. Главное – чтобы были любовь и уважение. Думаю, у Никиты и его жены все будет хорошо".
Кто позаботится о прикованной к инвалидному креслу 49-летней наследнице актера
Актрисе льстит внимание юных ухажеров
Прославленная фигуристка подозрительно располнела
Модельер провел в реанимации девять дней